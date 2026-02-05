إستطلاعات الأحزاب تقلب الموازين: القوات تتقدّم.. والتيار يتراجع

تفيد معلومات من مصادر مقرّبة من دوائر حزبية أنّ الدراسات الأوّلية تشير إلى تقدّم لافت لـالقوات التي يُتوقّع أن تحصد نحو 20 مقعداً نيابياً في الاستحقاق النيابي المقبل، في مقابل تراجع إلى حدود 12 مقعداً فقط.وبحسب المصدر، فإن هذه الأرقام تبقى تقديرية لكنها تعكس اتجاهاً واضحاً في المزاج الشعبي وفي موازين القوى داخل عدد من الدوائر الأساسية، نتيجة المتغيّرات السياسية والأداء في المرحلة الماضية.ويُتوقّع أن تتبدّل هذه الأرقام صعوداً أو هبوطاً مع اقتراب موعد الانتخابات ووضوح التحالفات، إلا أنّ المؤشرات الحالية تُظهر اختلالاً جديداً في التوازن السياسي المسيحي داخل المقبل.