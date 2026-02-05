ملتقى التأثير المدني: العقلانية والسردية الواعية طريق بناء الدولة اللبنانية

كتب "ملتقى التأثير المدني" على حسابه على "إكس": "مهما اشتدت التحديات وتفاقمت العوائق، فإن مسار قيام دولة المواطنة السيدة الحرة العادلة المستقلة في مسارا قيد التحقق، تحكمه ضرورات ومنطق الشرعية. إن التهويل بانفراط العقد الاجتماعي تحت سقف الدستور لا يعبر عن قوة سياسية، بل يكشف هشاشة في المقاربة وتشنجا في الخطاب والأداء. فالانفعال والإنكار لا يبنيان دولة، بل يكرسان الانقسام ويعمقان أزمة من اختار اللادولة. الأجدى يكمن في عقلنة السردية والخطاب والممارسة السياسية، والعودة إلى حضن الدولة كإطار وحيد. الدولة ليست خيارا بين خيارات، بل شرط العدالة والسيادة والاستقرار، وضمانة المواطنة المتساوية. إنها لحظة تاريخية ليعود إلى لبنان، دولة ودستورا ومواطنة فوق كل اعتبار".

