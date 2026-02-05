تقارب "غير متوقع" بين خصمين والعين على "الحاصل"

في مفاجأة من "العيار الثقيل"، بدأت تطفو على السطح معلومات عن تفاوض جدي يجريه أحد أبرز حلفاء " " السابقين مع قطب سياسي كان حتى الأمس القريب "الخصم الأشرس" له في الميدان.

هذا التحول جاء تحت ضغط الحاجة لعقد تحالف انتخابي متماسك يؤمن "الحواصل" المطلوبة، بعدما ضاقت الخيارات أمام الحليف التقليدي للضاحية الجنوبية.

ورغم ضجيج هذا التقارب غير المتوقع، إلا أن الماكينات تشير بريبة إلى أن "الحسابات لا تطابق البيدر"، فالمزاج الشعبي المشتت والأرقام الحالية توحي بأن هذا التحالف، على قوته الشكلية، لن يكون كافياً لإيصاله إلى قبة ، ما يضع مستقبله السياسي على المحك.



