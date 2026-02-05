نائب ضائع بين حزبين

تفيد معطيات سياسية بأن نائباً شماليا على خلاف مع تكتل نيابي، يجري حالياً مشاورات مع حزب بارز في ، في إطار البحث في امكان خوض الانتخابات النيابية المقبلة ضمن تحالف مشترك.وبحسب المعلومات، فإن حزباً مسيحياً منافساً دخل بدوره على خط التواصل مع النائب نفسه، في محاولة لاستكشاف إمكانية التعاون الانتخابي، إلا أن هذه المساعي لا تبدو متقدمة حتى الآن، في ظل وجود إشكاليات سياسية ونيابية عالقة بين النائب وعدد من الشخصيات الفاعلة في منطقته والمرتبطة بهذا الحزب.وفي ضوء هذه المعطيات، ترجّح المصادر كفّة الحزب الأول في مسار التفاهم، من دون أن يكون النائب قد حسم خياره النهائي بعد، بانتظار تبلور الصورة السياسية والانتخابية بشكل أوضح.