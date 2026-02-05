وديع الخازن يرفض وصف لبنان بـالدولة الفاشلة

قال الوزير السابق وديع في بيان:"يهمّنا أن نلفت نظر السفير توم برّاك إلى خطورة التصريح الذي أدلى به أمس، والذي وصف فيه بـالدولة الفاشلة، ولمّح فيه إلى أن نهضته تمرّ عبر الحوار المباشر مع ، في مقاربة تعيد إلى الأذهان نغمة التقسيم وإعادة رسم خرائط المنطقة، وهي نغمة مرفوضة جملةً وتفصيلاً".واشار الى ان "لبنان، رغم أزماته العميقة، ليس دولة فاشلة، بل دولة جريحة أنهكتها الحروب والاعتداءات المتكرّرة، والأزمات الاقتصادية والمالية، والتدخلات الخارجية. أما نظامه التعددي، فكان وسيبقى مصدر غنى لا سبب انهيار، متى تُرك اللبنانيون وشأنهم لإعادة ترتيب بيتهم الداخلي بالحوار والتفاهم".تابع: "إذ نؤكد احترامنا للعلاقات الدولية، نذكّر السفير برّاك بأن شؤون لبنان الداخلية هي من مسؤولية مؤسساته الدستورية الشرعية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس ، الذين يبذلون جهداً صادقاً لترميم الثقة الوطنية وإطلاق مسار إنقاذي جامع".وختم: "إن كان هناك من مساعدة حقيقية يمكن تقديمها للبنان، فهي لا تكون عبر إطلاق مواقف مستفزّة أو مقارنات مجتزأة، بل عبر الضغط الجدي على إسرائيل للانسحاب الفوري من النقاط الخمس المحتلة وعودة الأسرى، فضلاً عن احترام السيادة وقرارات الشرعية الدولية، ووقف الاعتداءات التي تشكّل العائق الأكبر أمام الاستقرار والنهوض".