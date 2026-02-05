تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وديع الخازن يرفض وصف لبنان بـ"الدولة الفاشلة"

Lebanon 24
05-02-2026 | 02:36
وديع الخازن يرفض وصف لبنان بـالدولة الفاشلة
قال الوزير السابق وديع الخازن في بيان:"يهمّنا أن نلفت نظر السفير توم برّاك إلى خطورة التصريح الذي أدلى به أمس، والذي وصف فيه لبنان بـالدولة الفاشلة، ولمّح فيه إلى أن نهضته تمرّ عبر الحوار المباشر مع إسرائيل، في مقاربة تعيد إلى الأذهان نغمة التقسيم وإعادة رسم خرائط المنطقة، وهي نغمة مرفوضة جملةً وتفصيلاً".

واشار الى ان "لبنان، رغم أزماته العميقة، ليس دولة فاشلة، بل دولة جريحة أنهكتها الحروب والاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة، والأزمات الاقتصادية والمالية، والتدخلات الخارجية. أما نظامه التعددي، فكان وسيبقى مصدر غنى لا سبب انهيار، متى تُرك اللبنانيون وشأنهم لإعادة ترتيب بيتهم الداخلي بالحوار والتفاهم".

تابع: "إذ نؤكد احترامنا للعلاقات الدولية، نذكّر السفير برّاك بأن شؤون لبنان الداخلية هي من مسؤولية مؤسساته الدستورية الشرعية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، الذين يبذلون جهداً صادقاً لترميم الثقة الوطنية وإطلاق مسار إنقاذي جامع".

وختم: "إن كان هناك من مساعدة حقيقية يمكن تقديمها للبنان، فهي لا تكون عبر إطلاق مواقف مستفزّة أو مقارنات مجتزأة، بل عبر الضغط الجدي على إسرائيل للانسحاب الفوري من النقاط الخمس المحتلة وعودة الأسرى، فضلاً عن احترام السيادة اللبنانية وقرارات الشرعية الدولية، ووقف الاعتداءات التي تشكّل العائق الأكبر أمام الاستقرار والنهوض".
 
