ريما كرامي تبحث التعاون مع الهيئة اللبنانية للتاريخ لتطبيق المناهج الجديدة

استقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ، وفدا من للتاريخ ، وتم الاطلاع على مشاريع الجمعية ، والتشاور في كيفية التعاون بموضوع الاستعداد للبدء بتطبيق المناهج الجديدة ، وخصوصا في ما يتعلق بتدريس مادة التاريخ والعلوم الاجتماعية .





وعبرت وزيرة التربية عن امتنانها للجهود المبذولة من الهيئة والخبرات التي قدمتها للوزارة في هذا المنعطف الهام من اطلاق المناهج الجديدة. (الوكالة الوطنية)



