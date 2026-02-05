تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

فيصل كرامي: الانتخابات النيابية يجب أن تُجرى في موعدها

Lebanon 24
05-02-2026 | 02:44
A-
A+

فيصل كرامي: الانتخابات النيابية يجب أن تُجرى في موعدها
فيصل كرامي: الانتخابات النيابية يجب أن تُجرى في موعدها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رأى النائب فيصل كرامي، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن "الانتخابات النيابية هي استحقاق دستوري لذا يجب احترام المهل الدستورية"، لافتًا إلى أن "القانون الحالي مفخخ بالدائرة 16 التي لم يتم إجراء المراسيم التطبيقية لها وهذا خلل كبير، وهو ما سيؤدي إلى إعادة إرسال القانون إلى مجلس النواب، وحينها لا بد من التوافق حول القانون والتفاصيل وموعد إجراء الانتخابات"، مؤكدا أنه يؤيّد "إجراء الانتخابات في موعدها وعدم إرجائها إلى شهر تموز لأن هذا الشهر هو موسم سياحي وموسم حج". 

وشرح أنّ "هناك ثلاثة خيارات إذا ذهبنا إلى مجلس النواب: الخيار الأوّل هو تمديد تقني قصير إلى شهر تموز، الخيار الثاني هو تعديل محدود وبسيط يقضي بإلغاء الدائرة 16 فقط والذهاب إلى الانتخابات، ولكن في هذه الحالة لا يوجد وقت كافٍ ويمكن اللجوء إلى تأجيلها لسنة وعندها تكون التسوية السياسية قد أُنجزت، أمّا الخيار الثالث فهو الإبقاء على القانون كما هو، شرط صدور مراسيم تطبيقية". 

واعتبر أنه "لن تحصل تغييرات كبيرة حسب القانون الحالي إذا جرت الانتخابات في أيار لأن هذا القانون وضع على قياس الأحزاب الحاكمة آنذاك وجاء انعكاسا لتسوية داخلية وقوى إقليمية وكل ذلك تغير". وقال: "واضح أن الأمور ستُترك إلى اللحظة الأخيرة كي يُعلن القرار".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كرم: الانتخابات النيابية يجب أن تُجرى في موعدها مع تعديل القانون النافذ
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب فيصل كرامي قبيل الجلسة: التسوية التي أقبل بها أن تكون الانتخابات في موعدها ولا أرى حتى الآن أي عذر لعدم التوجّه إلى جلسة لبحث موضوع الانتخابات
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: الانتخابات يجب أن تُجرى في موعدها
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير المصري: اعربنا عن تطلعنا إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب فيصل كرامي

فيصل كرامي

الدستور

لبنان

ستوري

توريت

بيرة

تموز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-05
Lebanon24
04:52 | 2026-02-05
Lebanon24
04:52 | 2026-02-05
Lebanon24
04:33 | 2026-02-05
Lebanon24
04:30 | 2026-02-05
Lebanon24
04:07 | 2026-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24