عبدالله: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد استقرار لبنان السياسي والاقتصادي

أكد النائب بلال عبدالله في حديث إلى "صوت كل "، أن "استمرار الاعتداءات اليومية على لبنان قتلاً وتدميراً وتهديداً يشكّل العائق الأساسي أمام استقرار البلاد واستعادة أمنها السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى أنّ هناك دولا ما زالت تستخدم الساحة لصراعاتها وحساباتها".



وشدد على أن "المطلوب من الضغط على العدو ، وفي الوقت نفسه يجب أن نتحاور كلبنانيين، فدورنا ألّا نسمح بأن تكون الساحة اللبنانية ساحة صراع خارجي".



وعن الانتخابات النيابية، لفت إلى أنه "يجب على مجلس النواب إيجاد تسوية ملحة لتعديل القانون بما يسمح بإجراء الانتخابات في أيار أو كحد أقصى في مع السماح بمشاركة اللبنانيين المنتشرين في الخارج"، معتبراً أن "التأجيل أو التمديد لا يخدم مصلحة أحد ويضر بصورة لبنان أمام العالم". وقال: "الحكومة قامت بواجبها والكرة اليوم في ملعب المجلس النيابي، وأعتقد أنه عندما يلمس توافقا على الموضوع سيدعو إلى جلسة للتعديل".



وعن التحالفات واللوائح، أشار إلى أن "اللقاء بدأ التحضير للاستحقاق ويجري اتصالات داخلية وخارجية لحسم هذه الأمور".

