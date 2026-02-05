تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الطقس المشمس مستمر ولكن.. الأمطار عائدة والذروة ستكون في هذا اليوم

Lebanon 24
05-02-2026 | 02:45
الطقس المشمس مستمر ولكن.. الأمطار عائدة والذروة ستكون في هذا اليوم
الطقس المشمس مستمر ولكن.. الأمطار عائدة والذروة ستكون في هذا اليوم photos 0
أفادت صفحة Lebanese daily weather ان منخفضا جويا جديدا يضرب المنطقة بين يومي الجمعة والأحد ستكون ذروته نهار السبت. 

من جهتها، أفادت مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا مستقرا ودافئا نسبياً يسيطر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم الجمعة حيث يبدأ بالتقلب محلياً بسبب تأثر المنطقة بمنخفض جوي سريع ومحدود الفعالية مما يؤدي الى تساقط أمطارمتفرقة ورياح ناشطة .
الطقس المتوقع في لبنان:
اليوم الخميس: 
قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة، يتحول مساءً الى غائم بسحب مرتفعة.

الجمعة:  
غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول اعتباراً من بعد الظهر إلى غائم مع رياح ناشطة خاصة شمال البلاد وتمسي الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة محلية .
السبت:  
غائم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها أحياناً اعتباراً من الظهر خاصة في المناطق الشمالية مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٧٥كلم/ساعة خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر و ما فوق، تنحسر الأمطار خلال الليل.
الأحد:  
غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ، تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود ال ٦٥ كلم/ساعة وتكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار، يتوقع تساقط أمطار متفرقة وموحلة خلال الليل.





