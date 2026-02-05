صدور العدد 149 من مجلة الامن العام

صدر العدد 149 من مجلة الامن العام لشهر شباط 2026 ويتضمن مواضيع، مقابلات وتحقيقات متنوّعة، كما يتناول العدد بشكل خاص:
"بين القبعات الزرق
والميكانيزم
أمن الجنوب مؤجل"
لتحميل العدد كاملاً زوروا موقعنا على الرابط التالي :https://t.co/RqDLtqC6gb#الأمن_العام_اللبناني#تضحية_خدمة
— الأمن العام اللبناني (@DGSGLB) February 5, 2026
صدر العدد 149 من مجلة الامن العام لشهر شباط 2026 ويتضمن مواضيع، مقابلات وتحقيقات متنوّعة، كما يتناول العدد بشكل خاص:
"بين القبعات الزرق
والميكانيزم
أمن الجنوب مؤجل"
لتحميل العدد كاملاً زوروا موقعنا على الرابط التالي :https://t.co/RqDLtqC6gb#الأمن_العام_اللبناني#تضحية_خدمة