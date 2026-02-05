عبدالله يدعو لعدم تحميل المضمونين فروقات إضافية

كتب النائب على منصة "إكس": "بعد أن استعاد الضمان الاجتماعي رزمة تقديماته الاستشفائية وتغطية الاعمال الطبية على تنوعها، مع تعرفات مقبولة ما زالت قيد مع نقابة المستشفيات، ها هو مشكورا يعدل قيمة معاينات الأطباء كما كانت قبل الانهيار. المطلوب الالتزام من كل الفرقاء وعدم تحميل المضمونين فروقات اضافية".

Advertisement