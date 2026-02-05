تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

رسالة من إيران لحزب الله.. ماذا أعلنت بشأن أي هجوم محتمل؟

Lebanon 24
05-02-2026 | 03:45
رسالة من إيران لحزب الله.. ماذا أعلنت بشأن أي هجوم محتمل؟
رسالة من إيران لحزب الله.. ماذا أعلنت بشأن أي هجوم محتمل؟ photos 0
أكدت إيران في رسالة وجهها علي أكبر ولايتي مستشار المرشد علي خامنئي علي أكبر ولايتي ل"حزب الله"، استعدادها لمواجهة واشنطن وتل أبيب، فيما أعلن الجيش الإيراني "جاهزيته الكاملة لمواجهة العدو".

وقال المتحدث باسم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد اكرمي نيا :"إن جميع الأنظمة الدفاعية تم تحسينها"، مشيرا إلى أن "خطوة إضافة ألف طائرة مسيرة استراتيجية إلى منظمة القتال للقوات الأربع التابعة للجيش، تظهر الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة للدفاع عن البلاد".

أضاف المتحدث: "لقد أكدنا دائما أننا جاهزون لمواجهة أي خيار أو سيناريو قد يفكر فيه العدو، وإذا اختار العدو خيار الحرب، فنحن مستعدون لكل الخيارات في ظروف الحرب".

وأكد أنه "بالإضافة إلى الطائرات المسيرة، تم تحسين جميع الأنظمة الدفاعية الأخرى وجعلها جاهزة، نحن جاهزون للدفاع، ويجب على الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يختار بين المصالحة أو الحرب؛ كما أعلن المسؤولون في البلاد أن القوات المسلحة جاهزة لكل من الخيارين".

وشدد المتحدث باسم الجيش الإيراني، على أنه "إذا اندلعت حرب، فإن نطاقها سيشمل جميع مناطق الجغرافيا الإقليمية وكل قواعد الولايات المتحدة، من الأراضي المحتلة إلى منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان حيث توجد القواعد الأميركية".

في غضون ذلك، بعث مستشار خامنئي، علي أكبر ولايتي، رسالة تعزية إلى الامين العام ل"حزب الله "نعيم قاسم، بوفاة عبدالكريم نصرالله، والد الأمين العام السابق السيد حسن نصرالله، قال فيها :"إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها العمود الفقري للمقاومة، مستعدة تماما لمواجهة أي تهديد خارجي، وبخاصة من الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، دون أي نية للاعتداء على الآخرين".

وشدد ولايتي في رسالته إلى نعيم قاسم على أنه "على يقين بأن النصر سيكون حليف جبهة المقاومة إن شاء الله".
