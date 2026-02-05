تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

حيدر يمدد للمرة الأخيرة باب الترشح لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان

Lebanon 24
05-02-2026 | 04:06
اعلن وزير العمل الدكتور محمد حيدر تمديد مهلة التقدم بطلبات الترشيح واستكمال الطلبات المقدمة لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للمرة الأخيرة لغاية 13/02/2026 ضمناً. وجاء في الاعلان : "أنه استناداً الى القانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية،

واستناداً الى المرسوم رقم 13973 تاريخ 13/09/2024 المتعلق بتحديد الهيئات الاكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والأجراء،

وبناء على المرسوم رقم 852 تاريخ 08/08/2025، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/08/2025، والمتعلق بتحديد الشروط العامة والخاصة المطلوبة للخبراء مندوبي الدولة وأصحاب العمل والأجراء للترشح لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا سيما المادتين الثالثة والرابعة منه،

أولاً: تمدد، للمرة الأخيرة، مهلة التقدم بطلبات الترشيح واستكمال الطلبات المقدمة لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لغاية 13/02/2026 ضمناً.

ثانياً: لا يعتد بأي طلب لم يستوف الشروط المطلوبة عند انتهاء هذه المهلة.

(يرجى الاطلاع الشروط المطلوبة والمنشورة في المرسوم رقم 852 تاريخ 08/08/2025)".
 
