لبنان
حيدر يمدد للمرة الأخيرة باب الترشح لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان
Lebanon 24
05-02-2026
|
04:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلن وزير العمل
الدكتور محمد
حيدر
تمديد مهلة التقدم بطلبات الترشيح واستكمال الطلبات المقدمة لعضوية مجلس ادارة
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
، للمرة الأخيرة لغاية 13/02/2026 ضمناً. وجاء في الاعلان : "أنه استناداً الى القانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية،
واستناداً الى المرسوم رقم 13973 تاريخ 13/09/2024 المتعلق بتحديد الهيئات الاكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والأجراء،
وبناء على المرسوم رقم 852 تاريخ 08/08/2025، المنشور في
الجريدة الرسمية
بتاريخ 21/08/2025، والمتعلق بتحديد الشروط العامة والخاصة المطلوبة للخبراء مندوبي الدولة وأصحاب العمل والأجراء للترشح لعضوية مجلس ادارة
الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي، لا سيما المادتين الثالثة والرابعة منه،
أولاً: تمدد، للمرة الأخيرة، مهلة التقدم بطلبات الترشيح واستكمال الطلبات المقدمة لعضوية مجلس ادارة
الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي، لغاية 13/02/2026 ضمناً.
ثانياً: لا يعتد بأي طلب لم يستوف الشروط المطلوبة عند انتهاء هذه المهلة.
(يرجى الاطلاع الشروط المطلوبة والمنشورة في المرسوم رقم 852 تاريخ 08/08/2025)".
Advertisement
