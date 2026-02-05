خريش استعرض سبل تعزيز التعاون مع وفد وكالة "تيكا" التركية

استقبل للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، وفداً من الوكالة للتعاون والتنسيق "TİKA"، ضم مدير المشاريع والمشتريات محمد مقصود، المنسق يورداكول، ونائبة المنسق سيراب نايير.



وأفادت والعلاقات العامة في المديرية، في بيان، بأن اللقاء بحث في سبل تعزيز التعاون بين والوكالة التركية في مجالات التدريب، تأمين المعدات، وتطوير القدرات الفنية للعناصر العاملة في المديرية، بما يساهم في رفع كفاءة الاستجابة للطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات.





