Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

خريش استعرض سبل تعزيز التعاون مع وفد وكالة "تيكا" التركية

Lebanon 24
05-02-2026 | 12:38
خريش استعرض سبل تعزيز التعاون مع وفد وكالة تيكا التركية
خريش استعرض سبل تعزيز التعاون مع وفد وكالة تيكا التركية photos 0
استقبل المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، وفداً من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "TİKA"، ضم مدير المشاريع والمشتريات محمد مقصود، المنسق بوراك يورداكول، ونائبة المنسق سيراب نايير.

وأفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية، في بيان، بأن اللقاء بحث في سبل تعزيز التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني والوكالة التركية في مجالات التدريب، تأمين المعدات، وتطوير القدرات الفنية للعناصر العاملة في المديرية، بما يساهم في رفع كفاءة الاستجابة للطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات.

