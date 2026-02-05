مرشّحون يتحرّكون تحضيراً لـالمعركة

فور إعلان وزارة الداخليّة والبلديات عن جهوز القوائم الإنتخابيّة، وإصدار تعميم لتقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها، بدأ مرشّحون يتحضّرون لإعلان ترشيحهم إلى الإنتخابات النيابيّة، عبر تجهيز المستندات المطلوبة للترشّح، وخصوصاً لدى كتاب العدل.

وفي هذا السياق أيضاً، بدأت صفحات تُروّج لمرشّحين، وتقوم باستطلاعات أوليّة، عبر سؤال المواطنين عن الشخصيّة التي سيقترعون لها.

ولُوحِظَ أنّ نوابا حاليين وشخصيّات سياسيّة، بدأوا يطلبون من الناخبين عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، مُمارسة حقّهم الديمقراطيّ عبر الإقتراع، مع التشديد على أهميّة الإستحقاق الإنتخابيّ.