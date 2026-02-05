بالفيديو... الجيش الإسرائيليّ: هذا ما استهدفناه قبل قليل في جنوب لبنان

زعم الجيش الإسرائيليّ، أنّه "استهدف فتحات أنفاق تمّ استخدامها لتخزين وسائل قتالية داخل مواقع عسكرية تابعة لـ" " في عدة مناطق في ".





وادعى في بيان، أنّه "بعد ، تمّت ملاحظة انفجارات ثانوية دلّت على وجود أسلحة في المكان".

وأرفق الجيش الإسرائيليّ بيانه، بفيديو للغارات الإسرائيليّة.

