لبنان

عن قيمة المساعدات العسكريّة للجيش... ماذا كشفت مصادر أميركيّة؟

Lebanon 24
05-02-2026 | 12:56
عن قيمة المساعدات العسكريّة للجيش... ماذا كشفت مصادر أميركيّة؟
قال مسؤولون أميركيون، إنّ "إنهاء مهمّة الجيش على الأرض أولوية".
 
 
وأضاف المسؤولون الأميركيّون للـ"أم تي في"، أنّ "تحرير لبنان مسؤولية اللبنانيين أنفسهم"، وأكّدوا أنّ "النفوذ الإيرانيّ لا مكان له في مستقبل البلاد".
 
 
وفي ما يتعلّق بنقاشات قائد الجيش العماد رودولف هيكل في واشنطن، أفادت معلومات الـ"أم تي في"، أنّها أفضت إلى أنّ استمرار الدعم مرتبط بتسريع خطوات نزع السلاح غير الشرعيّ، وتعزيز إنتشار الجيش شمال الليطاني وفي البقاع، بالتوازي مع دعم الرواتب والتجهيزات.
 
 
وقالت مصادر أميركية، إنّ لقاءً مرتقباً بين هيكل والسيناتور ليندسي غراهام، للبحث في الضغط العسكريّ على "حزب الله"، واعتماد مساعدات عسكرية للجيش بقيمة ما بين 200 و300 مليون دولار.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"رويترز" عن مصادر باكستانية: باكستان توصلت إلى اتفاق بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار لبيع معدات للجيش ‌الوطني الليبي
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:02:30 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يعتزم الكشف عن مساعدات بقيمة 12 مليار دولار للمزارعين المتضررين من الحرب التجارية
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:02:30 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 عن مصادر: الجيش الإسرائيلي سيقيم حاجزا في مناطق سيطرته بمحور فيلادلفيا لتفتيش القادمين للمعبر
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:02:30 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية: قائد فرقة غزة براك حيران طلب التنحي عن منصبه
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:02:30 Lebanon 24 Lebanon 24

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24