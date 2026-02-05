عن قيمة المساعدات العسكريّة للجيش... ماذا كشفت مصادر أميركيّة؟

قال مسؤولون أميركيون، إنّ "إنهاء مهمّة الجيش على الأرض أولوية".

وأضاف المسؤولون الأميركيّون للـ"أم تي في"، أنّ "تحرير مسؤولية اللبنانيين أنفسهم"، وأكّدوا أنّ "النفوذ الإيرانيّ لا مكان له في مستقبل البلاد".

وفي ما يتعلّق بنقاشات العماد في ، أفادت معلومات الـ"أم تي في"، أنّها أفضت إلى أنّ استمرار الدعم مرتبط بتسريع خطوات نزع السلاح غير الشرعيّ، وتعزيز إنتشار الجيش وفي ، بالتوازي مع دعم الرواتب والتجهيزات.

وقالت مصادر أميركية، إنّ لقاءً مرتقباً بين هيكل والسيناتور ، للبحث في الضغط العسكريّ على " "، واعتماد مساعدات عسكرية للجيش بقيمة ما بين 200 و300 مليون دولار.