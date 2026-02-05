عن الزيادات على الرواتب... إليكم آخر خبر من وزير الماليّة

قال وزير الماليّة ، "نعمل على تقويم الوضع المالي وتحديد قدرة الحكومة على تحمل الزيادات على الرواتب"، وأشار إلى أنّ "القرار النهائيّ سيُتّخذ خلال شباط الحاليّ".

وأضاف جابر للـ"أم تي في": "التوجّه هو لإعطاء زيادة تشمل كامل القطاع العام، وليس فئة واحدة من دون غيرها".