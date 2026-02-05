مطر يفتح ملف "حافلات المدارس" في طرابلس: لقمة عيشهم خط أحمر

تصدّر ملف أصحاب حافلات المدارس في مدينة واجهة الاهتمامات المطلبية، حيث استقبل النائب وفداً يمثل هذا القطاع للوقوف على التحديات المعيشية والقانونية التي تواجههم في ظل الظروف الراهنة.



وعقب اللقاء، أعلن النائب مطر عبر منصة "إكس" عن تحرك فوري لتبني مطالب الوفد، مؤكداً حرصه على متابعة معاناتهم اليومية في تحصيل . وفي خطوة عملية، تواصل مطر مباشرة مع والبلديات، العميد ، لوضعه في صورة الأزمة والبحث عن حلول تنظم القطاع وتحمي حقوق العاملين فيه.



من جانبه، أبدى الوزير اهتماماً كبيراً بالملف، معرباً عن حرصه على معالجة هواجس أصحاب الحافلات. وكشف مطر أن الوزير بصدد إعداد دراسة تقنية وقانونية شاملة لمعرفة التدابير الممكن اتخاذها لتحسين ظروف عملهم وتنظيم هذا القطاع الحيوي بما يضمن ديمومته ويراعي مصلحة السائقين والطلاب على حد سواء.





