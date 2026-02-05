بيانٌ للصليب الأحمر... وتحذير عاجل للمواطنين

حذّر في بيان، من إدعاء أشخاص بأنّهم ينتمون إلى الأحمر اللبنانيّ، وذلك بعد أنّ يعرضوا على المشاة توصيلهم، فيقومون بابتزازهم أو سرقة أموالهم عنوة، أو عرض خدمات لقاء بدل ماليّ.

وحذّر الصليب الأحمر من مغبّة الوقوع في شرك المحتالين منتحلي الصفة، كما ويهيب بالجميع عدم التجاوب مع هؤلاء.

ونصح الصليب الأحمر كلّ شخصٍ في حال وقع ضحيّة تلك الأعمال الإحتياليّة، أنّ يتقدّم بشكوى أمام المراجع المختصّة.