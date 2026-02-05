رسامني يتفقد طرقات الضاحية المنجزة ويطلع على خطة تطوير ميناء الأوزاعي

قام وزير الأشغال العامة والنقل، ، اليوم الخميس، بجولة ميدانية تفقدية شملت الطرقات التي أنجزت الوزارة أعمال تأهيلها في منطقة الضاحية الجنوبية، وذلك في إطار متابعة المشاريع المنفذة والوقوف على نتائجها ميدانياً.



واطلع الوزير رسامني خلال جولته على مستوى الأعمال المنجزة ومدى التزامها بالمعايير الفنية المعتمدة، مشدداً على أهمية هذه المشاريع في تحسين السلامة المرورية وتسهيل ، بالإضافة إلى دورها في تعزيز البنى التحتية والخدمات الأساسية في المنطقة.



وشملت الجولة زيارة إلى ميناء ، حيث استمع رسامني إلى عرض مفصل حول الشاملة الموضوعة لتطوير المرفأ وتوسيعه، بما يساهم في تعزيز دوره الخدماتي والاقتصادي. كما جرى إطلاعه على مراحل التنفيذ المرتقبة، إلى جانب الإجراءات التقنية والإدارية المعتمدة للمشروع.





