حادثة مُؤسفة... وفاة إمرأة بعد إندلاع حريق داخل منزلها

أفادت مندوبة " "، عن إندلاع حريق داخل منزل في بلدة في الغربيّ، ما أدى إلى وفاة إمرأة.

وقد حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان، وعملت على إخماد النيران والسيطرة على الحريق، بينما نُقِلَت جثة الإمرأة إلى مستشفى سحمر.