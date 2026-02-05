حادث سير... وفاة طفل على أوتوستراد برقايل

وقع حادث سير مروّع مساء اليوم، على أوتوستراد بلدة برقايل في .

وتوفي طفل بعد إنقلاب سيارة، بينما أُصيب بجروحٍ.

وعلى الفور حضرت فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني إلى المكان، وعملت على نقل جثة الطفل إلى في ، فيما نُقل الجريح إلى لتلقي العلاج.



وقد شهدت المنطقة زحمة سير خانقة جراء الحادث.