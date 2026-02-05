تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
خطوة تشريعية نحو التثبيت.. مراد يوقع اقتراح قانون "المتعاقدين"

Lebanon 24
05-02-2026 | 13:50
أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (CTLP) في بيان، عن عقد اجتماع اليوم الخميس بين رئيس لجنة التربية النيابية النائب الدكتور حسن مراد ورئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين، خصص لمناقشة اقتراح قانون تثبيت الأساتذة المتعاقدين، والذي كان قد وقعه عدد من النواب بالأمس خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب.

وأشارت الرابطة إلى أن النائب حسن مراد وقع خلال اللقاء على اقتراح القانون وتسلم نسخه الرسمية، وأبلغ رئيسة الرابطة بأنه سيقوم بإدراجه على جدول أعمال أول جلسة تعقدها لجنة التربية النيابية، تمهيداً لبحثه ومناقشته وفق الأصول التشريعية المعتمدة.

وأكدت الرابطة أن هذا المسار يشكل خطوة أساسية، معولةً على لجنة التربية وسائر الكتل النيابية لتحمل مسؤولياتها الوطنية والتربوية، بما يضمن إقرار قانون التثبيت في أقرب وقت ممكن، لإنصاف الأساتذة المتعاقدين وتأمين استقرار القطاع التربوي.

التعليم الأساسي

رابطة الأساتذة

نسرين شاهين

حسن مراد

نائب ال

التربوي

شاهين

