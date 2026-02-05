بارو يزور بيروت الجمعة والسبت

اعلنت السفارة ، في بيان ، ان "وزير والشؤون الخارجية جان نويل ، يزور يومي الجمعة 6 والسبت 7 شباط 2026، ضمن جولة إقليمية في الشرق الأدنى والأوسط.



وتعكس هذه الجولة بتحالفاتها وجهودها الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي الذي يحترم سيادة الدول.



وتتيح هذه الزيارة فرصةً لإعادة تأكيد دعم فرنسا لسيادة لبنان، واحترام اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في تشرين الثاني 2024، والقرارات التي اتخذتها لاستعادة حصر السلاح في يد الدولة.



كما ستُمكّن من التحضير، بالتعاون مع السلطات ، لمؤتمر دعم وقوى الأمن الداخلي، الذي ستستضيفه فرنسا في 5 آذار المقبل في .



وأخيرًا ستتيح الزيارة فرصةً لمناقشة الإصلاحات المالية اللازمة لعقد مؤتمر دولي حول إعادة إعمار لبنان".

