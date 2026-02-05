تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بارو يزور بيروت الجمعة والسبت

Lebanon 24
05-02-2026 | 14:05
بارو يزور بيروت الجمعة والسبت
اعلنت السفارة الفرنسية، في بيان ، ان "وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو، يزور لبنان يومي الجمعة 6 والسبت 7 شباط 2026، ضمن جولة إقليمية في الشرق الأدنى والأوسط.

وتعكس هذه الجولة التزام فرنسا بتحالفاتها وجهودها الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي الذي يحترم سيادة الدول.

وتتيح هذه الزيارة فرصةً لإعادة تأكيد دعم فرنسا لسيادة لبنان، واحترام اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في تشرين الثاني 2024، والقرارات التي اتخذتها السلطات اللبنانية لاستعادة حصر السلاح في يد الدولة.

كما ستُمكّن من التحضير، بالتعاون مع السلطات اللبنانية، لمؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، الذي ستستضيفه فرنسا في 5 آذار المقبل في باريس.

وأخيرًا ستتيح الزيارة فرصةً لمناقشة الإصلاحات المالية اللازمة لعقد مؤتمر دولي حول إعادة إعمار لبنان".
قوى الأمن الداخلي

السلطات اللبنانية

الشؤون الخارجية

الجيش اللبناني

اللبنانية

الفرنسية

أوروبا

الرامي

