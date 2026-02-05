ضبط علكة مزورة

ضبطت جمارك كميات كبيرة من العلكة المزوّرة والمهرّبة خلال عملية تفتيش مستودع في محلة ، حيث تم حجز المضبوطات واتخذت الاجراءات القانونية بحق صاحب المستودع باشراف المختص.

