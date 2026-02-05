الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين في الشمال اطلعت الجسر على مطالبها

التقت الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين في برئاسة المهندس ، الوزير والنائب السابق المحامي ، وشرحت له، بحسب بيان للنقابة، "مطالبها وأهمّيّتها للمُهندِسين المُتقاعدين على الصُّعدِ المعنويّة والمعيشيّة والصحّيٌة"، وأبدى تفهمه ودعمه للمطالب مبينًا لِلهيئَة المخارج القانونية الممكنة.



شكرت الهيئة الجسر ودعت "المتقاعدين إلى توحيد جهودهم ورفع صوتهم لاسترداد حقوقهم وانتزاع مطالبهم".

