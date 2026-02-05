باسيل: التيار مع أي حل لموضوع السلاح لا يسبب حرباً داخلية

شدد رئيس الحر النائب على أنه مع أي حل لموضوع السلاح لا يسبب حرباً داخلية حتى ولو من دون استراتيجية دفاعية إذا كانت هذه هي المشكلة"، سائلاً: "لماذا لا نطبق ما التزم به رئيس الجمهورية بخطاب القسم والحكومة ببيانها الوزاري، وما الفرق بين استراتيجية دفاعية واستراتيجية أمن وطني؟".

واعتبر أن "شكل التفاوض مع ليس الأساس بل تحصيل حقوق حتى ولو أدّى ذلك إلى سلام".

وكشف ، في خلال برنامج "صار الوقت" عبر mtv، عن مراحل تصاعد الخلاف مع " " قائلاً: "اختلافنا مع الحزب كان على مراحل وبدأ بموضوع بناء الدولة وخاصة بعهد الرئيس ثم بموضوع الرئاسة والحكومة حصل خلاف حول الشراكة ومن بعدها حرب الإسناد، فنحن اتفقنا مع الحزب على استراتيجية دفاعية وما جرى بالاسناد كان هجوماً لا دفاعاً".

وشدّد باسيل على أن الدولة لا يمكن أن تتحول إلى مجرد تنفيذ للأوامر، وأن يتمسك بالقرار الوطني المستقل، مضيفاً أن الموافقة على الموازنة في ثم رفضها في مجلس النواب غير مقبولة، "فالبنود التي تمت زيادتها لم تغير فلسفة الموازنة ولم تغير الأساس"، مشدداً على أن الموازنة تأتي من الحكومة وليس من النواب، ومعلّقاً على الحكومة ورئيسها: "مرعام ولم يقوموا بأي جهد إصلاحي.

وحول قضية فوزي مشلب قال باسيل: إنه ليس من ولا من مستشاريه، موضحاً أن ذلك لا ينفي كونه مواطناً صالحاً، وإذا كانت هناك أي مسائل جدية ضده فيجب إثباتها.

وأكد باسيل، استعداده لمواجهة أي شخص لديه ملفات ضده أو معرفة تقنية، مشدداً على أنه الوحيد الذي توجّه إلى ، وأن أهم الملفات كانت تتعلق بالبواخر، معتبراً أن الهدف هو "وقف الغش على الناس".

وأشار إلى أن "الهيئة الناظمة كذبة على الناس"، موضحاً أن التيار سبق وطالب بتعديل قانون الكهرباء، لكن لم يُسمح بتمرير هذا التعديل، وأضاف: "عاشوا الكذبة واليوم تبين أن شيئاً لم يتغير بعد تعيين الهيئة ورئيسها المقيم في الخارج".

وتساءل باسيل عن سبب اتهام التيار برفض الهيئات الناظمة، مشيراً إلى أنه سبق واعترض على الهيئة الناظمة لقطاع النفط. ولفت إلى أن الخطط التي أعدها التيار لا يمكن تنفيذها إلا باعتراف الآخرين بصحتها، وأن وعد استجرار الكهرباء خلال سنة لم يتحقق، كما لم يوضح وزير الطاقة ما الذي سيفعله.



