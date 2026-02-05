تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

باسيل: التيار مع أي حل لموضوع السلاح لا يسبب حرباً داخلية

Lebanon 24
05-02-2026 | 15:03
A-
A+
باسيل: التيار مع أي حل لموضوع السلاح لا يسبب حرباً داخلية
باسيل: التيار مع أي حل لموضوع السلاح لا يسبب حرباً داخلية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

شدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أنه مع أي حل لموضوع السلاح لا يسبب حرباً داخلية حتى ولو من دون استراتيجية دفاعية إذا كانت هذه هي المشكلة"، سائلاً: "لماذا لا نطبق ما التزم به رئيس الجمهورية بخطاب القسم والحكومة ببيانها الوزاري، وما الفرق بين استراتيجية دفاعية واستراتيجية أمن وطني؟".

واعتبر أن "شكل التفاوض مع إسرائيل ليس الأساس بل تحصيل حقوق لبنان حتى ولو أدّى ذلك إلى سلام".

وكشف باسيل، في خلال برنامج "صار الوقت" عبر mtv، عن مراحل تصاعد الخلاف مع "حزب الله" قائلاً: "اختلافنا مع الحزب كان على مراحل وبدأ بموضوع بناء الدولة وخاصة بعهد الرئيس ميشال عون ثم بموضوع الرئاسة والحكومة حصل خلاف حول الشراكة ومن بعدها حرب الإسناد، فنحن اتفقنا مع الحزب على استراتيجية دفاعية وما جرى بالاسناد كان هجوماً لا دفاعاً".
 

وشدّد باسيل على أن الدولة لا يمكن أن تتحول إلى مجرد تنفيذ للأوامر، وأن التيار يتمسك بالقرار الوطني المستقل، مضيفاً أن الموافقة على الموازنة في مجلس الوزراء ثم رفضها في مجلس النواب غير مقبولة، "فالبنود التي تمت زيادتها لم تغير فلسفة الموازنة ولم تغير الأساس"، مشدداً على أن الموازنة تأتي من الحكومة وليس من النواب، ومعلّقاً على الحكومة ورئيسها: "مرعام ولم يقوموا بأي جهد إصلاحي.

وحول قضية فوزي مشلب قال باسيل: إنه ليس من التيار الوطني الحر ولا من مستشاريه، موضحاً أن ذلك لا ينفي كونه مواطناً صالحاً، وإذا كانت هناك أي مسائل جدية ضده فيجب إثباتها. 

وأكد باسيل، استعداده لمواجهة أي شخص لديه ملفات ضده أو معرفة تقنية، مشدداً على أنه الوحيد الذي توجّه إلى القضاء، وأن أهم الملفات كانت تتعلق بالبواخر، معتبراً أن الهدف هو "وقف الغش على الناس".

وأشار إلى أن "الهيئة الناظمة كذبة على الناس"، موضحاً أن التيار سبق وطالب بتعديل قانون الكهرباء، لكن لم يُسمح بتمرير هذا التعديل، وأضاف: "عاشوا الكذبة واليوم تبين أن شيئاً لم يتغير بعد تعيين الهيئة ورئيسها المقيم في الخارج".

وتساءل باسيل عن سبب اتهام التيار برفض الهيئات الناظمة، مشيراً إلى أنه سبق واعترض على الهيئة الناظمة لقطاع النفط. ولفت إلى أن الخطط التي أعدها التيار لا يمكن تنفيذها إلا باعتراف الآخرين بصحتها، وأن وعد استجرار الكهرباء خلال سنة لم يتحقق، كما لم يوضح وزير الطاقة ما الذي سيفعله.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصّار: لا نيّة لترك أي ملف قضائي لأسباب سياسية ولا حصانة لأحد في هذا الموضوع
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لا أعتقد أن هناك خطر اقتتال داخلي فقد مررنا بحروب ولا سيما حروبًا أهلية ولا أعتقد أن أحدًا يريد العودة إلى الاقتتال الداخلي أو إلى أي شكل من أشكال الحروب الأهلية
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء السودان: أي هدنة لا تتزامن مع نزع السلاح ستقود لمزيد من التعقيد
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية: ثمة جهد يُبذل على كافة المعابر خصوصاً في موضوع منع تهريب أيّ ممنوعات لا سيما المخدرات لكل دول العالم للتأكيد أن الدولة تضبط حدودها بشكلٍ كامل
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

مجلس الوزراء

جبران باسيل

ميشال عون

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:58 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:56 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:54 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-06
Lebanon24
04:58 | 2026-02-06
Lebanon24
04:56 | 2026-02-06
Lebanon24
04:54 | 2026-02-06
Lebanon24
04:51 | 2026-02-06
Lebanon24
04:50 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24