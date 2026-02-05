تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عن لقاء قائد الجيش بمسؤول أميركيّ كبير... ماذا قالت الخارجية الأميركيّة؟

Lebanon 24
05-02-2026 | 15:35
A-
A+
عن لقاء قائد الجيش بمسؤول أميركيّ كبير... ماذا قالت الخارجية الأميركيّة؟
عن لقاء قائد الجيش بمسؤول أميركيّ كبير... ماذا قالت الخارجية الأميركيّة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت وزارة الخارجية الأميركية-شؤون الشرق الأدنى في منشور عبر منصة أكس، أن نزع سلاح الفصائل المسلحة لإيران وتعزيز السلام في الشرق الأوسط يعد من العناصر الأساسية في أجندة الرئيس الأميركي. وأضافت: لقد التقى اليوم رئيس مكتب شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو، قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل لمواصلة المباحثات حول دعم الولايات المتحدة لجهود لبنان الرامية إلى تفكيك الجهات الفاعلة غير الحكومية كافة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت": وصول قائد القيادة المركزية الأميركية إلى إسرائيل للقاء كبار المسؤولين الأمنيين
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي: قائد القيادة المركزية الأميركية سينضم للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش يواصل لقاءاته الاميركية واتصالات لتبريد الأجواء عشية جلسة مجلس الوزراء بشأن السلاح شمال الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى مبنى وزارة الخارجية الأميركية للقاء مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

وزارة الخارجية الأميركية

شؤون الشرق الأوسط

الجيش اللبناني

وزارة الخارجية

الشرق الأوسط

رودولف هيكل

قائد الجيش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:58 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:56 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:54 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-06
Lebanon24
04:58 | 2026-02-06
Lebanon24
04:56 | 2026-02-06
Lebanon24
04:54 | 2026-02-06
Lebanon24
04:51 | 2026-02-06
Lebanon24
04:50 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24