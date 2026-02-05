مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 5/2/2026

* مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"







من دون أي مبالغة تبدو المنطقة رهينة مصير ما سيرتسم على المسار الأميركي - الإيراني سلما أم حربا.







حتى نهاية نهار أمس كانت الآمال معلقة على جولة التفاوض بين واشنطن وطهران والمعلن موعدها غدا الجمعة.







لكن في المساء تبدل المشهد لساعات بعد رفض مطالب إيران بتغيير مكان إجراء المفاوضات وشكلها وأبلغت من يعنيهم الأمر بأنها لن توافق على نقل المحادثات من اسطنبول إلى مسقط ولا على عقدها بصيغة ثنائية فقط كما طلبت طهران في مسعى لحصر النقاش بالملف النووي دون قضايا أخرى مثل الصواريخ البالستية.



الموقف الأميركي أعقبه إعلان إلغاء جولة التفاوض وتهديد متجدد لطهران بلسان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي نسب إليه القول إن على الإمام الخامنئي أن يقلق!.







إلا أن المشهد السلبي سرعان ما عاد وتبدل مجددا مع إعلان مسؤولين أميركيين أن تسع دول في منطقة الشرق الأوسط نقلت رسائل إلى إدارة ترامب تطلب فيها عدم إلغاء الإجتماع الأميركي - الإيراني.







وانتهى الأمر بإعلان البيت الأبيض ووز ير الخارجية الإيراني تثبيت موعد انطلاق المفاوضات صباح الجمعة في مسقط ما جنب المنطقة قطوعا خطرا.







إلا أن ذلك لا يعني زوالا نهائيا للسجالات والتجاذبات والعودة إلى التوترات والتلويح بتجميد التفاوض ولا سيما أن محاولات التشويش والتخريب من جانب إسرائيل لا تهدأ.







في الشأن اللبناني برزت انفراجة على خط رئاسة الجمهورية - عكسها الإجتماع الذي عقده الرئيس جوزف عون مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في قصر بعبدا أمس وانتهى إلى الإتفاق على مواصلة التلاقي والتحاور.







وعلى خط مواز يقوم رئيس الحكومة نواف سلام في نهاية الأسبوع بجولة في المنطقة الحدودية الجنوبية في إشارة إلى نية الدولة تعزيز حضورها في هذه المنطقة.







وعلى المسار الدبلوماسي تبرز زيارة الفرنسي جان نويل بارو إلى بيروت غدا في إطار جولة في المنطقة بدأها اليوم من دمشق.







وفي الإستحقاقات الدستورية الداخلية يتقدم الإستحقاق الإنتخابي النيابي الذي انطلق قطاره على ما أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار للـ NBN وإذ اشار إلى معضلة المغتربين شدد على أن ثمة دراسات ومخارج قانونية وقال الحجار إن وزارة الداخلية قامت بالإجراءات المطلوبة منها وأنه يجب إصدار المراسيم التطبيقية.







=======







* مقدمة الـ"أم تي في"







حبس أنفاس في انتظار الجولة الأولى من المفاوضات بين أميركا وإيران.



السبب ليس انتظار نتائج المفاوضات فقط، بل لأنها تجري في ظل تهديدات متبادلة







فالرئيس الأميركي أعلن أن الإيرانيين يفاوضون لأنهم يخشون الضربة العسكرية ولأن أميركا لديها أسطول قرب إيران.







في المقابل، أكد مستشار المرشد الأعلى "علي أكبر ولايتي" استعداد إيران لمواجهة واشنطن وتل أبيب معا، فيما أعلن الجيش الإيراني جاهزيته الكاملة لمواجهة العدو.



بالتوازي، خرجت روسيا عن صمتها وأعلنت بلسان وزير خارجيتها "سيرغي لافروف" أن إيران شريك وثيق ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال تطور التعقيدات الحالية في المنطقة.







لكن "لافروف" لم يوضح معنى عدم وقوف روسيا مكتوفة الأيدي، ما يفتح الباب على اجتهادات واحتمالات كثيرة.







لبنانيا، وزير خارجية فرنسا "جان لوي بارو" غدا في بيروت وسيجتمع بكبار المسؤولين، وذلك في إطار التحضير لمؤتمر دعم الجيش المقرر عقده في باريس في الخامس من آذار.







زيارة "بارو"، على أهميتها، ستبقى مرتبطة بما يأتي به قائد الجيش العماد رودولف هيكل من واشنطن. إذ، على زيارته، تتوقف استحقاقات عسكرية كثيرة، وخصوصا أن الجميع في انتظار التقرير الذي سيقدمه إلى عن خطة الجيش لحصر السلاح شمال الليطاني. علما أن أميركا، وفق تصريحات رسمية صدرت أمس، تريد خطة متكاملة لحصر السلاح تشمل كل الأراضي ، ويتم تنفيذها وفق روزنامة محددة.







=======







* مقدمة "المنار"







حسمت ايران الجدل حول المفاوضات الايرانية الاميركية المقررة غدا بشروطها ان لجهة مكان انعقادها في العاصمة العمانية أو لجهة حصرها بالملف النووي. فلم تفلح حملات التهويل والتخويف الاميركية الصهيونية بدفع القيادة الايرانية ولو خطوة واحدة الى الوراء.







فسقطت في مسقط سلة شروط نتانياهو التي قدمها وتتضمن الى جانب الموضوع النووي دور ايران الاقليمي والصواريخ البالستية التي ذاقت مرارتها تل أبيب في حرب الاثني عشر يوما، فبحسب الاوساط الصهيونية، فان اسرائيل لا يمكنها التعايش مع القدرات الصاروخية الايرانية التي أثبتت في الحرب الاخيرة أنها باتت تمثل خطرا وجوديا.







ملف لا شك ان نتانياهو سيبحثه مع ترامب في زيارته المرتقبة هذا الشهر الى الولايات المتحدة حيث تسربت وثائق جديدة من عالم الرذيلة والجريمة لجيفري ابستين الذي يضم قادة سابقين وحاليين يتحكمون في هذا العالم. فاسم نتانياهو على سبيل المثال تكرر نحو سبعمئة مرة في رسائل ابستين، وبينهم أيضا كما بات معروفا المبعوث توم براك الذي جدد تهجمه على واصفا للمرة الثانية الدولة اللبنانية بالدولة الفاشلة.







وسبب هذا الفشل بحسب براك رفضها الحوار مع كيان الاحتلال الذي استباح اليوم الاجواء والاراضي اللبنانية عبر سلسلة غارات من اقصى الجنوب الى اقصى البقاع في محاولة جديدة لكسر ارادة الصمود والمقاومة التي حملها أمس رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.







لقاء كان متوقعا انطلاقا من مصلحة وطنية يقول الطرفان كل بلغته _ إنه يتمسك بها.







لقاء قطع الطريق على قطيعة تمناها البعض، ولن يطول الامر قبل أن تظهر نتائج هذا التواصل، فالاستحقاقات كثيرة من استعادة السيادة على كامل الاراضي، ووقف الاعتداءات الى استعادة الاسرى واعادة إعمار ما هدمه العدو.







=======







* مقدمة الـ"أو تي في"







حتى إشعار إقليمي آخر، لبنان الرسمي قابع في مربع الانتظار القاتل، عاجزا عن المبادرة في أي اتجاه، حتى تظهر النتيجة الحاسمة للمسار الأميركي-الإيراني، في اتجاه التسوية كما يأمل حزب الله، أو التصعيد كما تتمنى القوى المناوئة له، من ضمن التركيبة الحكومية الواحدة.







اما التهدئة التي يحكى عنها بعد زيارة النائب محمد رعد لقصر بعبدا، فمرحلية. إذ غداة تأكيد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة من على منبر الرئاسة اللبنانية، تولي الدولة مسؤولية حماية السيادة، ومساندتها عند الاقتضاء، ورفض كل اشكال التدخل والوصاية، أكد مستشار المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي علي اكبر ولايتي في رسالة الى الشيخ نعيم قاسم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها العمود الفقري للمقاومة، مستعدة تماما لمواجهة أي تهديد خارجي، مشددا على يقينه بأن النصر سيكون حليف جبهة المقاومة، كما قال.







أما مؤشرات الانتظار القاتل على المستوى الرسمي، فمنها:







أولا، غياب أي حل علني على الأقل، للخلاف حول قانون الانتخابات النيابية، بما يعرض الاستحقاق الديموقراطي بكامله لخطر التمديد.







ثانيا، انعدام القدرة على اقرار اي قانون اصلاحي بشكل نهائي، على غرار قانون الفجوة المالية العالق بين الحكومة ومجلس النواب، وقانون إعادة هيكلة المصارف المرتبطة عضويا به.







ثالثا، عجز كامل على مستوى المشاريع الاساسية، التي أطلق أفرقاء معروفون ضمن تركيبة السلطة وعودا في شأنها، وأبرزها على الإطلاق ملف الكهرباء، الذي فضح الحملات السابقة على ووزرائه، وكشف زيف الادعاءات التي ساقها الخصوم في حقه، بعدما ذاب الثلج وبان المرج، ما يضع الملف برمته برسم الرأي العام.







=======







* مقدمة الـ"أل بي سي"







تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات في عمان غدا الجمعة، في الوقت الذي يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعمل عسكري.







أبرز القضايا المطروحة الملف النووي الإيراني، والصواريخ البالستية حيث تمتلك إيران أحد أكبر مخزونات الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط، ومن الملفات المطروحة ما بات يعرف بأذرع إيران في المنطقة ولاسيما حزب الله.







كما استجد ملف حركة التظاهرات في إيران وعدد القتلى الذين سقطوا من جرائها، وكان هناك موقف اميركي حازم من هذا التطور، وكاد هذا التطور ان يشكل الشرارة لبدء الحرب.







لبنان الذي يترقب ما ستحمله محادثات عمان، عاش هذا المساء تطورات عسكرية متسارعة:







الطيران أغار جنوبا وبقاعا: جنوبا على منطقتي المحمودية ووادي برغز ومنطقة "الزغرين"، وبقاعا على مرتفعات جرود الهرمل.







كابتن إيلا التي خلفت أفيخاي أدرعي، غردت كاتبة: "يهاجم جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافا تابعة لحزب الله في عدة مناطق داخل لبنان".







وبالتزامن، بدت إسرائيل في حال استنفار على كل المستويات مواكبة لمحادثات عمان غدا، مع محاولاتها التأثير على الجانب الأميركي من باب أن الخيار العسكري مع إيران يبقى أفضل من الخيار الديبلوماسي.







=======







* مقدمة "الجديد"







استقر "البازار" التفاوضي على جمعة "عمان" العظيمة بعد ساعات تقلبت فيها المواقف فتعثرت المواعيد لكنها لم تسقط من الروزنامة بجبهة إسناد من تسع دول إقليمية تتقدمها السلطنة حركت اساطيلها الدبلوماسية فأعادت مياه المفاوضات إلى مجاريها "العمانية التحضيرات والترتيبات اللازمة اكتملت على أرض الوساطة ولكن "ما تقول فول تيصير بالمكيول".







فالكابينت الإسرائيلي قدم ساعة اجتماعه الأسبوعي ساعات والتأم عصر اليوم على ملف إيران "الدسم" والبيت الأبيض ضرب موعدا عند الساعة السابعة على التوقيت الأميركي لبيان سيتلوه الرئيس الأميركي, ولحين اكتمال الصورة وجمع ما تبقى من قطعها فأي ترامب سيطل بعيد منتصف الليل؟ هل بصفته "داعية سلام"؟ أم كتابع "لهوس" بنيامين نتنياهو باجترار الحروب؟







واستدراج الردود الاستباقية برد قوي على إيران إذا هاجمت إسرائيل وسط تقديرات في المستوى السياسي الإسرائيلي تشير إلى تعاون وثيق مع رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في ضوء ما ينسب إليه من عمق استراتيجي وابتكار ينظر إليهما على أنهما عنصران حاسمان فيما يتعلق بإيران.







بحسب إعلام عبري وصف الأيام بأنها أيام شديدة التوتر ومعها يقف العالم على حافتين نوويتين: مفاوضات أميركية إيرانية وأخرى أميركية روسية بعد انتهاء صلاحية معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "نيوستارت".







وعليها علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دمتري ميدفيديف بعبارة "الشتاء قادم" والتي تنبئ بقدوم تهديد وجودي وخطير ما دفع بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى حض الطرفين اللذين يسيطران على ثمانين بالمئة من الرؤوس الحربية النووية في العالم للاسراع في توقيع اتفاق جديد للحد من الأسلحة النووية.







لا شأن للبنان بسلاح "يوم القيامة" ورؤوسه وجل ما يبتغيه دعم لجيشه عتادا وإمكانات تمكنه من القيام بمسؤولياته على كامل الأراضي اللبنانية ومن هنا اكتسبت زيارة قائد الجيش أهميتها إلى واشنطن والتي سيختتمها الليلة بلقاءين مع السيناتور ليندسي غراهام ومبعوث البيت الأبيض مسعد بولس.







في حين افادت معلومات الجديد عن زيارة قريبة يقوم بها وفد عسكري أميركي إلى لبنان وفي الاتجاه المعاكس نحو باريس سيترأس رئيس الجمهورية جوزاف عون وفد لبنان إلى مؤتمر دعم الجيش من ضمن خمسين دولة مدعوة للمشاركة وفي ضوء الحديث عن تحضيرات لزيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن قالت أوساط دبلوماسية للجديد إنه لا مانع من حصول الزيارة طالما جاءت مطابقة لمواصفات الشروط.







من حصر السلاح إلى تفعيل المفاوضات الثنائية اللبنانية وعلى جدول الأعمال هذا برزت الجولة التي سيقوم بها رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب للمرة الثانية ومن مسقط أول الهوى الجنوبي في ريعان الشباب سيلف على القرى الحدودية ويعاين عن قرب أوضاعها ويلتقي بناسها ويعيد وصلهم بدولتهم ويؤكد لهم أنهم ليسوا منسيين وليسوا متروكين لمصائرهم وإن كانت هذه "الدولة فاشلة".







بحسب الوصف الذي كرره مجددا المبعوث الأميركي توم براك وهو وصف ينطبق على ولاءات اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم لغير لبنان إلا أنه في الوقت عينه غير مطابق لمواصفات اشتراط نهضته بالحوار المباشر مع إسرائيل.

