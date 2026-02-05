مرقص عزى برحيل المؤرخ سهيل منيمنة: صوت وطني ثقافي صادق

كتب وزبر الإعلام المحامي د. عبر منصة "اكس":"نتقدّم بأحرّ التعازي برحيل المؤرّخ والباحث ، الذي كرّس مسيرته لحفظ ذاكرة وصون تراثها الثقافي.







كان الراحل صوتًا ثقافيًا وطنيًا صادقًا، يذكّرنا بتاريخنا وهويتنا، ومثالًا في العطاء والالتزام.







رحم الله الفقيد، وألهم عائلته ومحبيه الصبر والسلوان".

