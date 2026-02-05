ملف مطار القليعات امام مجلس الوزراء اليوم: تقرير لا يتضمّن دراسة جدوى اقتصادية أو تشغيلية

للمفارقة، جاء التقرير المذكور مطابِقاً حرفياً لكتاب وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني الذي أُنجز قبل نحو أسبوعين، في سابقة لا يمكن فصلها عن السياق الإداري اللبناني، إذ يُفترض بالوزير أن يستند في كتابه إلى تقرير الجهة المختصّة، لا أن يأتي التقرير لاحقاً ليكرّس ما ورد في كتابه. ولا تقف الإشكالية عند هذا الحدّ، إذ إن التقرير نفسه، إلى جانب آلية التعامل مع الملف، يتضمّنان ثغرات جوهرية ومخالفات قانونية متعدّدة، تطرح علامات استفهام جدّية حول سلامة المسار المُعتمد، ومدى التزامه بالأصول القانونية والإدارية.اضافت :أنّ التقرير لا يتضمّن دراسة جدوى اقتصادية أو تشغيلية تحدّد الهدف من إعادة تشغيل مطار القليعات، ولا موقعه ضمن السياسة الوطنية للطيران المدني، ولا طبيعة دوره الأساسي وكيفية خدمة هذا الدور. وتُعد دراسة الجدوى الاقتصادية أداة إلزامية لتقييم أي مشروع بنية تحتية، إذ تُحدّد كلفته الفعلية، وإيراداته المتوقّعة، واستدامته المالية، ودوره ضمن السياسة العامة، ومدى تفوّقه على البدائل الممكنة. وغياب هذه الدراسة يحوّل المشروع من خيار مدروس إلى قرار ارتجالي يُعرّض المال العام لمخاطر غير محسوبة، دون أن نعيد تكرار أنّ مثل هذه «الصفقات» تُنجز تحقيقاً لأهداف ومكاسب لا تعرف المصلحة العامة ولا تدور في فلك لها.يقع مدخل مطار رينه معوّض – القليعات في شمال ضمن منطقة عكّار، على مسافة نحو 6 كيلومترات من الحدود – ، فيما تبعد أقرب نقطة عن هذه الحدود قرابة 3 كيلومترات عند الطرف الشرقي للمطار. وقد شُيّد أساساً بصفة مطار عسكري.ويضم المطار مدرجاً وحيداً باتجاه 060/240، يبلغ طوله 3000 متر، يُضاف إليه 250 متراً من كل جانب طولي، وبعرض 45 متراً. كما يشتمل على استراحة للضباط بمساحة تقارب 200 متر مربّع، ومركز إطفاء قديم، ومركز طاقة يضم مولّدَي كهرباء، إضافة إلى برج مراقبة ومحطة صغيرة للأرصاد الجوية. ويتوافر في المطار موقف سيارات يستوعب نحو 100 سيارة، هنغار مخصّص للطائرات الحربية بمساحة 50*52 متراً، بالإضافة إلى 5 خزانات مخصّصة لوقود الطائرات.