تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
1
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
ملف مطار القليعات امام مجلس الوزراء اليوم: تقرير لا يتضمّن دراسة جدوى اقتصادية أو تشغيلية
Lebanon 24
05-02-2026
|
22:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستكمل
مجلس الوزراء
اليوم البحث في ملف مطار رينيه معوّض – القليعات، بعدما كان قد أرجأ البتّ فيه في الجلسة الماضية بانتظار إنجاز تقرير الهيئة
العامة للطيران المدني
.
وكتبت" الاخبار":
للمفارقة، جاء التقرير المذكور مطابِقاً حرفياً لكتاب وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني الذي أُنجز قبل نحو أسبوعين، في سابقة لا يمكن فصلها عن السياق الإداري اللبناني، إذ يُفترض بالوزير أن يستند في كتابه إلى تقرير الجهة المختصّة، لا أن يأتي التقرير لاحقاً ليكرّس ما ورد في كتابه. ولا تقف الإشكالية عند هذا الحدّ، إذ إن التقرير نفسه، إلى جانب آلية التعامل مع الملف، يتضمّنان ثغرات جوهرية ومخالفات قانونية متعدّدة، تطرح علامات استفهام جدّية حول سلامة المسار المُعتمد، ومدى التزامه بالأصول القانونية والإدارية.
اضافت :أنّ التقرير لا يتضمّن دراسة جدوى اقتصادية أو تشغيلية تحدّد الهدف من إعادة تشغيل مطار القليعات، ولا موقعه ضمن السياسة الوطنية للطيران المدني، ولا طبيعة دوره الأساسي وكيفية خدمة هذا الدور. وتُعد دراسة الجدوى الاقتصادية أداة إلزامية لتقييم أي مشروع بنية تحتية، إذ تُحدّد كلفته الفعلية، وإيراداته المتوقّعة، واستدامته المالية، ودوره ضمن السياسة العامة، ومدى تفوّقه على البدائل الممكنة. وغياب هذه الدراسة يحوّل المشروع من خيار مدروس إلى قرار ارتجالي يُعرّض المال العام لمخاطر غير محسوبة، دون أن نعيد تكرار أنّ مثل هذه «الصفقات» تُنجز تحقيقاً لأهداف ومكاسب لا تعرف المصلحة العامة ولا تدور في فلك لها.
البنية التحتية المتوافرة
يقع مدخل مطار رينه معوّض – القليعات في شمال
لبنان
ضمن منطقة عكّار، على مسافة نحو 6 كيلومترات من الحدود
اللبنانية
–
السورية
، فيما تبعد أقرب نقطة عن هذه الحدود قرابة 3 كيلومترات عند الطرف
الشمالي
الشرقي للمطار. وقد شُيّد
المطار
أساساً بصفة مطار عسكري.
ويضم المطار مدرجاً وحيداً باتجاه 060/240، يبلغ طوله 3000 متر، يُضاف إليه 250 متراً من كل جانب طولي، وبعرض 45 متراً. كما يشتمل على استراحة للضباط بمساحة تقارب 200 متر مربّع، ومركز إطفاء قديم، ومركز طاقة يضم مولّدَي كهرباء، إضافة إلى برج مراقبة ومحطة صغيرة للأرصاد الجوية. ويتوافر في المطار موقف سيارات يستوعب نحو 100 سيارة، هنغار مخصّص للطائرات الحربية بمساحة 50*52 متراً، بالإضافة إلى 5 خزانات مخصّصة لوقود الطائرات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون اطلع من رسامني على سير العمل في مطار بيروت وعلى التحضيرات لتشغيل مطار القليعات
Lebanon 24
عون اطلع من رسامني على سير العمل في مطار بيروت وعلى التحضيرات لتشغيل مطار القليعات
06/02/2026 12:05:23
06/02/2026 12:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رستم: اعادة تشغيل مطار القليعات ضرورة وطنية
Lebanon 24
رستم: اعادة تشغيل مطار القليعات ضرورة وطنية
06/02/2026 12:05:23
06/02/2026 12:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"اتفاق المحكومين" بين لبنان وسوريا امام مجلس الوزراء اليوم
Lebanon 24
"اتفاق المحكومين" بين لبنان وسوريا امام مجلس الوزراء اليوم
06/02/2026 12:05:23
06/02/2026 12:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام: عرض نائب رئيس مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية التي تدرس الخيارات المتاحة لتشغيل وادارة شبكتي الخليوي في لبنان والموافقة على التوصيات
Lebanon 24
وزير الإعلام: عرض نائب رئيس مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية التي تدرس الخيارات المتاحة لتشغيل وادارة شبكتي الخليوي في لبنان والموافقة على التوصيات
06/02/2026 12:05:23
06/02/2026 12:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
العامة للطيران المدني
مجلس الوزراء
اللبنانية
السورية
الشمالي
المطار
التزام
الشمال
تابع
قد يعجبك أيضاً
بارو في بيروت: هل بات "السلاح" شرطًا ماليًا.. لا بندًا سياديًا فقط؟
Lebanon 24
بارو في بيروت: هل بات "السلاح" شرطًا ماليًا.. لا بندًا سياديًا فقط؟
05:00 | 2026-02-06
06/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دعم دولي مرتقب لقوى الأمن.. لقاء "تحديد الحاجات" في وزارة الداخلية
Lebanon 24
دعم دولي مرتقب لقوى الأمن.. لقاء "تحديد الحاجات" في وزارة الداخلية
04:58 | 2026-02-06
06/02/2026 04:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح: المؤسسة العسكرية تنفذ مهامها بمهنية بعيداً عن المزايدات
Lebanon 24
عبد المسيح: المؤسسة العسكرية تنفذ مهامها بمهنية بعيداً عن المزايدات
04:56 | 2026-02-06
06/02/2026 04:56:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال متواصل في بلدة جنوبية وإطلاق نار بلا تحرّك أمني
Lebanon 24
إشكال متواصل في بلدة جنوبية وإطلاق نار بلا تحرّك أمني
04:54 | 2026-02-06
06/02/2026 04:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نديم الجميل: "اتفاق مار مخايل" خيانة عظمى كلّفت لبنان الانهيار والعزلة
Lebanon 24
نديم الجميل: "اتفاق مار مخايل" خيانة عظمى كلّفت لبنان الانهيار والعزلة
04:51 | 2026-02-06
06/02/2026 04:51:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الزيادات على الرواتب... إليكم آخر خبر من وزير الماليّة
Lebanon 24
عن الزيادات على الرواتب... إليكم آخر خبر من وزير الماليّة
13:13 | 2026-02-05
05/02/2026 01:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
غليانٌ في البقاع.. "ساعة الصفر" حُدِّدت والتحرك يبدأ غداً
Lebanon 24
غليانٌ في البقاع.. "ساعة الصفر" حُدِّدت والتحرك يبدأ غداً
09:31 | 2026-02-05
05/02/2026 09:31:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أهمّ البنوك العالمية تتوقع.. الذهب سيصل إلى هذه الأسعار
Lebanon 24
أهمّ البنوك العالمية تتوقع.. الذهب سيصل إلى هذه الأسعار
06:16 | 2026-02-05
05/02/2026 06:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ للصليب الأحمر... وتحذير عاجل للمواطنين
Lebanon 24
بيانٌ للصليب الأحمر... وتحذير عاجل للمواطنين
13:20 | 2026-02-05
05/02/2026 01:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
من أبرز الطهاة... رحيل "شيف" شهير جدّاً عن 54 عاماً (صورة)
Lebanon 24
من أبرز الطهاة... رحيل "شيف" شهير جدّاً عن 54 عاماً (صورة)
11:45 | 2026-02-05
05/02/2026 11:45:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2026-02-06
بارو في بيروت: هل بات "السلاح" شرطًا ماليًا.. لا بندًا سياديًا فقط؟
04:58 | 2026-02-06
دعم دولي مرتقب لقوى الأمن.. لقاء "تحديد الحاجات" في وزارة الداخلية
04:56 | 2026-02-06
عبد المسيح: المؤسسة العسكرية تنفذ مهامها بمهنية بعيداً عن المزايدات
04:54 | 2026-02-06
إشكال متواصل في بلدة جنوبية وإطلاق نار بلا تحرّك أمني
04:51 | 2026-02-06
نديم الجميل: "اتفاق مار مخايل" خيانة عظمى كلّفت لبنان الانهيار والعزلة
04:50 | 2026-02-06
لبنان وسوريا يوقّعان اتفاقاً لنقل المحكومين السوريين
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
06/02/2026 12:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
06/02/2026 12:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
06/02/2026 12:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24