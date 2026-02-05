تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

علاقة باسيل - حزب الله مستمرة: حسابات مصلحية وانتخابية دقيقة

Lebanon 24
05-02-2026 | 23:18
A-
A+
علاقة باسيل - حزب الله مستمرة: حسابات مصلحية وانتخابية دقيقة
علاقة باسيل - حزب الله مستمرة: حسابات مصلحية وانتخابية دقيقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب جان فغالي في " نداء الوطن": لم يكن خبر انتقال ملف العلاقة بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل و "حزب الله"، من الحاج وفيق صفا إلى شخصية أخرى في "الحزب"، "صاعقة في سماء صافية". 

الأمين العام لـ "الحزب" الشيخ نعيم قاسم "قلَّم أظافر صفا"، فسحبَ منه أكثر من ملف ومن بينها ملف العلاقة مع "التيار الوطني الحر"، وعُهِد إلى النائب والوزير السابق محمد فنيش، هذه "النقلة" تعني أن الطرفين، "التيار" و "الحزب"، يعتبران أن العلاقة بينهما ليست عرضية، وأنها مستمرة، وكل كلام عن قطيعة أو انقطاع هو محض هراء، فما بُني منذ ثلاثين عامًا منذ توقيع ورقة التفاهم بين العماد ميشال عون والسيد حسن نصرالله في كنيسة مار مخايل في الشياح، ما زال قائمًا، وإنْ كان باسيل يقول بين الحين والآخر إن ورقة التفاهم سقطت، علمًا أن الطرف الآخر في التفاهم، "حزب الله"، لم يؤكد كلام باسيل.
لا يستطيع جبران باسيل أن يخرج من تحت عباءة "حزب الله"، مهما قال إن ورقة التفاهم سقطت فالعبرة في السلوك السياسي وليس في المواقف السياسية.

هذا الواقع يجعل باسيل في موقع الاعتماد السياسي، حيث يدرك أن أي قطيعة كاملة مع "حزب الله" قد تؤدي إلى خسائر فادحة في التمثيل النيابي، وربما إلى تراجع "التيار" إلى هامش التأثير السياسي.
"حزب الله"، في الموازاة، يريد الحفاظ على التحالف مع باسيل لتأمين غطاء مسيحي، يخفف من وطأة الاتهامات بعزلته.

إن صعوبة فك التحالف بين جبران باسيل و "حزب الله" لا تعود إلى تقاطع سياسي عميق بقدر ما ترتبط بحسابات مصلحية وانتخابية دقيقة.    
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" بعد رد باسيل على قاسم: تعاوننا الانتخابي وارد ونعدّ له
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لصحيفة بريطانيّة: حسابات تتعامل مع "حزب الله" في أكبر بورصة للعملات المشفرة
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وفيق صفا مستمر في مهامه والعلاقة مع باسيل بعهدة فريق آخر
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إجراءات "حزب الله" مستمرة
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

العماد ميشال عون

عماد ميشال عون

التيار الوطني

العماد ميشال

الأمين العام

جبران باسيل

ميشال عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:58 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:56 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:54 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-06
Lebanon24
04:58 | 2026-02-06
Lebanon24
04:56 | 2026-02-06
Lebanon24
04:54 | 2026-02-06
Lebanon24
04:51 | 2026-02-06
Lebanon24
04:50 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24