علاقة باسيل - حزب الله مستمرة: حسابات مصلحية وانتخابية دقيقة

لـ "الحزب" الشيخ نعيم قاسم "قلَّم أظافر صفا"، فسحبَ منه أكثر من ملف ومن بينها ملف العلاقة مع " الحر"، وعُهِد إلى النائب والوزير السابق محمد فنيش، هذه "النقلة" تعني أن الطرفين، " " و "الحزب"، يعتبران أن العلاقة بينهما ليست عرضية، وأنها مستمرة، وكل كلام عن قطيعة أو انقطاع هو محض هراء، فما بُني منذ ثلاثين عامًا منذ توقيع ورقة التفاهم بين والسيد حسن نصرالله في كنيسة مار مخايل في الشياح، ما زال قائمًا، وإنْ كان يقول بين الحين والآخر إن ورقة التفاهم سقطت، علمًا أن الطرف الآخر في التفاهم، "حزب الله"، لم يؤكد كلام باسيل.لا يستطيع باسيل أن يخرج من تحت عباءة "حزب الله"، مهما قال إن ورقة التفاهم سقطت فالعبرة في السلوك السياسي وليس في المواقف السياسية.هذا الواقع يجعل باسيل في موقع الاعتماد السياسي، حيث يدرك أن أي قطيعة كاملة مع "حزب الله" قد تؤدي إلى خسائر فادحة في التمثيل النيابي، وربما إلى تراجع "التيار" إلى هامش التأثير السياسي."حزب الله"، في الموازاة، يريد الحفاظ على التحالف مع باسيل لتأمين غطاء ، يخفف من وطأة الاتهامات بعزلته.إن صعوبة فك التحالف بين جبران باسيل و "حزب الله" لا تعود إلى تقاطع سياسي عميق بقدر ما ترتبط بحسابات مصلحية وانتخابية دقيقة.