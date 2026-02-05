علاقة باسيل - حزب الله مستمرة: حسابات مصلحية وانتخابية دقيقة

كتب جان فغالي في " نداء الوطن": لم يكن خبر انتقال ملف العلاقة بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل و "حزب الله"، من الحاج وفيق صفا إلى شخصية أخرى في "الحزب"، "صاعقة في سماء صافية".
الأمين العام
لـ "الحزب" الشيخ نعيم قاسم "قلَّم أظافر صفا"، فسحبَ منه أكثر من ملف ومن بينها ملف العلاقة مع "التيار الوطني
الحر"، وعُهِد إلى النائب والوزير السابق محمد فنيش، هذه "النقلة" تعني أن الطرفين، "التيار
" و "الحزب"، يعتبران أن العلاقة بينهما ليست عرضية، وأنها مستمرة، وكل كلام عن قطيعة أو انقطاع هو محض هراء، فما بُني منذ ثلاثين عامًا منذ توقيع ورقة التفاهم بين العماد ميشال عون
والسيد حسن نصرالله في كنيسة مار مخايل في الشياح، ما زال قائمًا، وإنْ كان باسيل
يقول بين الحين والآخر إن ورقة التفاهم سقطت، علمًا أن الطرف الآخر في التفاهم، "حزب الله"، لم يؤكد كلام باسيل.
لا يستطيع جبران
باسيل أن يخرج من تحت عباءة "حزب الله"، مهما قال إن ورقة التفاهم سقطت فالعبرة في السلوك السياسي وليس في المواقف السياسية.
هذا الواقع يجعل باسيل في موقع الاعتماد السياسي، حيث يدرك أن أي قطيعة كاملة مع "حزب الله" قد تؤدي إلى خسائر فادحة في التمثيل النيابي، وربما إلى تراجع "التيار" إلى هامش التأثير السياسي.
"حزب الله"، في الموازاة، يريد الحفاظ على التحالف مع باسيل لتأمين غطاء مسيحي
، يخفف من وطأة الاتهامات بعزلته.
إن صعوبة فك التحالف بين جبران باسيل و "حزب الله" لا تعود إلى تقاطع سياسي عميق بقدر ما ترتبط بحسابات مصلحية وانتخابية دقيقة.