من عكار إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.. استدرجـوه ونصبوا له الكمين

أفادت مندوبة " "، عن تعرّض الشاب من بلدة القَرْنة في عكّار، لعملية سرقة في منطقة في الضاحية الجنوبية، وذلك بعدما استدرجه أحد الأشخاص بحجة بيع أجهزة لابتوب.



وأشارت المعلومات إلى أنّه تم نصب كمين للشاب فور وصوله إلى المكان، حيث أقدم مجهولون على سلبه مبلغًا ماليًا قدره 3000 دولار أميركي قبل أن يفرّوا إلى جهة مجهولة.

