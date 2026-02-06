العقوبات عائدة

تتداول أوساط دبلوماسية في معلومات عن نقاشات جدّية بدأت تأخذ طابعًا عمليًا بشأن احتمال عودة الأميركية لتطال شخصيات سياسية تُصنَّف على أنها قريبة من " ".

وبحسب ما يُنقل في هذه الأروقة، فإن البحث لم يعد نظريًا، بل دخل في مرحلة تبادل أسماء وتقديرات حول التوقيت والآلية.

وتؤكد المصادر أن الاتصالات الجارية مكثفة وتشمل أكثر من عاصمة معنية بالملف اللبناني، في إطار سعي أميركي لإعادة تفعيل ورقة الضغط السياسي والمالي، تزامنًا مع تطورات إقليمية وحسابات داخلية مرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، ولا سيما الانتخابات النيابية.

Advertisement