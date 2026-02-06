تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

باسيل: سنستردّ ما أُخذ منا بـ"الغدر" وجبيل ستبقى حصن التيار

Lebanon 24
06-02-2026 | 01:21
A-
A+
باسيل: سنستردّ ما أُخذ منا بـالغدر وجبيل ستبقى حصن التيار
باسيل: سنستردّ ما أُخذ منا بـالغدر وجبيل ستبقى حصن التيار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن معركة التيار القادمة هي معركة "نهوض ووفاء" لا مكان فيها للرمادية أو الانتهازية، مشدداً على أن من يصل بأصوات الناس ثم يبدل موقعه لا يعدّ مستقلاً بل "خائناً".

وخلال عشاء هيئة قضاء جبيل، استذكر باسيل العميد ريمون إده كنموذج للسيادي الحقيقي الذي رفض "اتفاق القاهرة" وتحويل لبنان إلى ساحة، منتقداً من وصفهم بـ"السياديين على القطعة". وأضاف أن أبناء جبيل هم "أبناء دولة لا ميليشيات"، مشيراً إلى أن التيار متجذر في هذه الأرض التي منحته ثقتها في كل استحقاق، وهو مؤتمن على استرداد ما أُخذ منه بـ "الغدر".

ووجّه باسيل سلسلة تساؤلات استنكارية حول دور "النائب الفرد" مقابل "التكتل"، سائلاً: "ما قيمة الفرد إذا ربح نفسه نائباً وخسر الجماعة التي تصنع الفرق؟". واستعرض باسيل جملة من المشاريع الإنمائية في قضاء جبيل، من طريق عمشيت-ترتج وعنايا-العاقورة ونهر إبراهيم-قرطبا، وصولاً إلى "سد جنة" ومشاريع المياه في مختلف البلدات الجبيلية، مؤكداً أن التكتل الوزاري والنيابي هو من حقق هذه الإنجازات وليس الأفراد بمفردهم.

وشدد باسيل على أن التيار ليس "شاهد زور" أو "ديكوراً" في تسويات الآخرين، ولن يكون "خزمتشي" عند أي مرجعيات داخلية أو دولية. وأشاد بـ "المواجهة السياسية النظيفة"، مستشهداً برولان خوري الذي "تحمل المظلومية" لأنه رفض الزبائنية والصناديق السوداء.

وختم باسيل بالقول إن نتائج استطلاعات الرأي في جبيل تؤكد قوة التيار، داعياً المحازبين لتحويل "الغضب المقدس" إلى مشاركة كثيفة في الصناديق، مؤكداً أن "جبيل كانت وستبقى حصن التيار".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقاء باسيل - بن فرحان: تحوّل في مسار "التيار البرتقالي"
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل لشباب بعبدا في "التيار": هدفنا دولة تحفظ الإنسان اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من هيئة قضاء جبيل في "التيار الوطني" التقى بوفد من قيادة "حزب الله" في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار" يحاول "تحصين" نائبه
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

جبران باسيل

القاهرة

القادمة

التيار

الجبيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:58 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:56 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:54 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-06
Lebanon24
04:58 | 2026-02-06
Lebanon24
04:56 | 2026-02-06
Lebanon24
04:54 | 2026-02-06
Lebanon24
04:51 | 2026-02-06
Lebanon24
04:50 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24