"ليلة الأرز" في السعودية.. وعنفوان لبنان الذي لا يهدأ

تألقت على خشبة المسرح أسماء لامعة هم علامة وعاصي الحلاني وكارول . قدّم الثلاثي باقة من أشهر أغانيهم ، في أمسية مزجت الأصالة مع الأداء المباشر والحضور المسرحي بسلاسة بعيدة عن أي مبالغة.تأتي "ليلة الأرز" لتذكّر بأن الأغنية اللبنانية ما زالت تملك مفاتيح الذائقة العربية. لحن قريب، وكلمة سهلة، وإيقاع يعرف كيف يواكب الزمن من دون أن يتخلى عن هويته. وفي المواسم الكبرى لا تُستدعى الأغنية اللبنانية كضيف عابر بل كحالة ثابتة تملأ القاعة بسرعة لأن جمهورها العربي يتعامل معها كجزء من ذاكرته اليومية.حظي الحفل باهتمام كبير من الجمهور داخل وخارجها حيث سبق الفنانون الحفل بوصولهم إلى الرياض قبل أيام من انطلاقه. ووُضعت تذاكر الحفل للبيع ضمن فئات متعددة تبدأ أسعارها من 275 ريالا سعوديا (73 دولارا)، لتلبي رغبة شريحة واسعة من المحبين مع الإقبال السريع على الفئات المميزة.