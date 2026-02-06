تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

"ليلة الأرز" في السعودية.. وعنفوان لبنان الذي لا يهدأ

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
06-02-2026 | 01:45
ليلة الأرز في السعودية.. وعنفوان لبنان الذي لا يهدأ
ليلة الأرز في السعودية.. وعنفوان لبنان الذي لا يهدأ photos 0
شهدت العاصمة السعودية الرياض ليلة فنية استثنائية تحت عنوان "ليلة الأرز"، مساء أمس الخميس، كأحد أبرز فعاليات موسم الرياض. أقيم الحفل على مسرح أبو بكر سالم ضمن بوليفارد رياض سيتي وجمع ثلاثة من ألمع نجوم الغناء اللبناني والعربي. فوسط ثقل الأزمات المتراكمة في الداخل، جاءت "ليلة الأرز" كإشارة مختلفة تقول إن لبنان قادر أن يحضر بصوته ورمزه لا بأزماته. العنوان بحد ذاته يحمل معنى واضحا "الأرز" كهوية جامعة تُستعاد على المسرح وتُقدَّم للجمهور العربي كذاكرة وفرح وحنين في آن.

تألقت على خشبة المسرح أسماء لامعة هم راغب علامة وعاصي الحلاني وكارول سماحة. قدّم الثلاثي باقة من أشهر أغانيهم اللبنانية، في أمسية مزجت الأصالة مع الأداء المباشر والحضور المسرحي بسلاسة بعيدة عن أي مبالغة.

تأتي "ليلة الأرز" لتذكّر بأن الأغنية اللبنانية ما زالت تملك مفاتيح الذائقة العربية. لحن قريب، وكلمة سهلة، وإيقاع يعرف كيف يواكب الزمن من دون أن يتخلى عن هويته. وفي المواسم الكبرى لا تُستدعى الأغنية اللبنانية كضيف عابر بل كحالة ثابتة تملأ القاعة بسرعة لأن جمهورها العربي يتعامل معها كجزء من ذاكرته اليومية.

حظي الحفل باهتمام كبير من الجمهور داخل المملكة وخارجها حيث سبق الفنانون الحفل بوصولهم إلى الرياض قبل أيام من انطلاقه. ووُضعت تذاكر الحفل للبيع ضمن فئات متعددة تبدأ أسعارها من 275 ريالا سعوديا (73 دولارا)، لتلبي رغبة شريحة واسعة من المحبين مع الإقبال السريع على الفئات المميزة.
 
المصدر: خاص لبنان24
