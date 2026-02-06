فياض: الجيش هو جيشنا الوطني ونراهن على رشده لإحباط مخططات الفتنة

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور على أن يجتاز منعطفاً تاريخياً بالغ الحساسية، مما يفرض على كافة التعاطي بأعلى درجات المسؤولية والوطنية لتجاوز الضغوط الراهنة والعبور بالبلاد نحو ضفة الأمان، مؤكداً أن هذه المرحلة تفرض ضرورة التشاور والحوار العميق حول المصيرية التي تواجه الوطن.



وأشار ، خلال لقاء سياسي جمعه بأهالي بلدة بليدا الجنوبية في مجمع الإمام الخميني، إلى وجود ضغوط خارجية وداخلية تهدف بوضوح إلى تحويل منطقة شمال نهر إلى ساحة للتوتر وتعميق التعقيدات بين والمقاومة وبيئتها الشعبية.

وأعرب في هذا السياق عن ثقة المطلقة بحكمة ورشدها الوطني، مشيراً إلى أن بضباطها وعناصرها تمثل نسيجاً أصيلاً من أبناء الشعب اللبناني، وهو ما يحول دون نجاح الأعداء في تحقيق أهدافهم الساعية لشق الصف.



وفيما يخص الوضع الميداني، نفى النائب فياض بشكل قاطع وجود أي مظاهر مسلحة للمقاومة في منطقة شمال الليطاني أو في أي منطقة أخرى، مؤكداً أن تحركات المقاومة لا تتعارض مع سيادة الدولة ولا تتقاطع بشكل سلبي مع الحركة الميدانية والدور الوطني الذي يؤديه الجيش اللبناني.



واختتم فياض حديثه بدعوة الأطراف كافة إلى التبصر في حجم المخاطر الوجودية التي تتهدد لبنان، والتمسك بمنطق التواصل لقطع الطريق على العدو الذي يسعى جاهداً لتحويل الصراع من مواجهة وطنية معه إلى نزاع داخلي بين اللبنانيين أنفسهم.



