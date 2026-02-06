ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

صدر عن والمياه الجمعة، جدول جديد للمحروقات، حيث شهد ارتفاعا في أسعار البنزين والمازوت.

وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:



بنزين 98 أوكتان: 1,403,000 (+12000)



بنزين 95 أوكتان: 1,446,000 ليرة لبنانية (+15000)



المازوت: 1,336,000 ليرة لبنانية (+22000)



: 1,240,000 ليرة لبنانية