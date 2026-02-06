سعيد: ملتزمون بسياسة الحكومة والنقاش مستمر حول آلية سداد الودائع

عرض رئيس الجمهورية مع حاكم آخر المستجدات المالية والنقدية، حيث جرى العمل على جوجلة أولية للأفكار تمهيداً للاجتماعات واللقاءات المرتقبة مع .



وأكد الحاكم كريم سعيد مصرف بسياسة الحكومة والتنسيق الكامل معها، مشيراً إلى أن سيتناول إدخال تحسينات وتحصينات على قانون الانتظام المالي وآلية سداد الودائع.

وأوضح سعيد أن الهدف من هذه الخطوات هو ضمان مقاربة متناسقة ومنسقة مع الحكومة، بما ينعكس إيجاباً على ملف إعادة سداد الودائع ضمن المهل الزمنية المطروحة.



