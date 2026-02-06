بيان من الجيش.. تفجير ذخائر في هذه البلدات الجنوبية

أصدرت – بياناً أعلنت فيه أن وحدات من الجيش ستقوم، بتاريخ اليوم 6/2/2026، بتفجير ذخائر غير منفجرة.



وأوضح البيان أن عمليات التفجير ستتم ما بين الساعة 9.45 والساعة 12.00، وذلك في بلدتي مارون الراس التابعة لقضاء ، ويارين التابعة لقضاء صور.





Advertisement