احتجاج صامت داخل سجن المحكومين: سجناء مستمرون بالاضراب عن الطعام

تشير معلومات " " إلى أن عددًا من السجناء في سجن المحكومين مستمرون زمنية بالامتناع عن تناول الطعام، وذلك احتجاجًا على الأوضاع الصعبة داخل السجن، والتي باتت وفق مصادر مطّلعة غير قابلة للاحتمال.



وبحسب المعلومات، يأتي هذا التحرك في ظل تأخير المحاكمات وعدم البت بملفات العديد من السجناء، ما فاقم حالة الغضب والاحتقان داخل السجن، ودفع بعض السجناء إلى الاضراب عن الطعام كوسيلة ضغط.



وتُحذّر مصادر معنية من أن استمرار هذا الواقع قد يحمل تداعيات صحية وإنسانية خطيرة، في حال لم تُتخذ خطوات عاجلة لمعالجة الأوضاع القضائية والمعيشية.

Advertisement