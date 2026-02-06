في الجو.. هذا ما حصل مع طائرة لبنانية وقرارٌ جريئ من "القبطان"

ذكرت معلومات " "، اليوم الجمعة، أن طائرة تابعة لشركة " " (الميدل إيست)، اضطرت للعودة إلى وذلك في إطار تدبير احترازي ووقائيّ اتخذه قُبطان الطائرة.



وقالت المعلومات إنَّ الطائرة هي من نوع " 330"، وكانت متجهة إلى دبي في رحلةٍ تحملُ الرقم 426، مشيرة إلى أن قبطان الرحلة، قرر العودة احترازياً لأسباب تقنية حفاظاً على سلامة الركاب.





وعلى الأثر، تمت الاستعانة بطائرة أخرى تابعة للشركة لاستكمال الرحلة.

