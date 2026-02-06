تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلام في "مهمة جنوبية" ليومين.. إليكم الجدول الكامل للزيارة

Lebanon 24
06-02-2026 | 03:31
A-
A+
سلام في مهمة جنوبية ليومين.. إليكم الجدول الكامل للزيارة
سلام في مهمة جنوبية ليومين.. إليكم الجدول الكامل للزيارة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يبدأ رئيس الحكومة نواف سلام جولة تفقدية في جنوب لبنان تستمر يومي السبت والأحد، يستهلها في اليوم الأول من مدينة صور، حيث يعقد لقاءً في مبنى البلدية مع نواب المنطقة ورؤساء بلدياتها، قبل أن يتفقد مقر قيادة اللواء الخامس في الجيش اللبناني بمنطقة البياضة.

وتشمل الزيارة في يومها الأول بلدة طيرحرفا، حيث يتم اللقاء عند مثلث "طيرحرفا – الجبين" بسبب الدمار الشامل، ثم بلدة يارين للقاء رؤساء بلديات الضهيرة والزلوطية والبستان ومروحين في مبنى مدرسة المقاصد المتضرر.
 
وينتقل رئيس الحكومة إلى مدينة بنت جبيل عبر طريق بديلة (يارين – الحنية – زبقين – حاريص – تبنين)، ليعقد اجتماعاً في مقر اتحاد بلديات بنت جبيل، ويستكمل جولته بزيارة عيترون للقاء رئيس بلديتها في مقر بديل، قبل أن يختتم اليوم الأول بزيارة عين إبل ورميش.

أما اليوم الثاني، فينطلق من مثلث تل النحاس بين كفركلا وبرج الملوك، حيث يلتقي رئيس بلدية كفركلا دون دخول البلدة المدمرة. ويتوجه سلام لاحقاً إلى ثكنة مرجعيون ومنها إلى مبنى السراي للقاء رؤساء بلديات المنطقة، ثم يزور كفرشوبا للاجتماع برؤساء بلديات العرقوب في مقر اتحاد البلديات بالهبارية.

كما يتضمن برنامج اليوم الثاني زيارة مقر اتحاد بلديات الحاصباني في حاصبيا والاجتماع برؤساء البلديات، على أن تُختتم الجولة في مدينة النبطية عبر المشاركة في افتتاح السوق المجاني المؤقت "سوق البيدر" في ساحة الحسينية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"تجمع العلماء": زيارة عون وسلام للجنوب يجب أن تُطلق صافرة إعادة الإعمار
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:08:48 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام في الجنوب قريباً.. إليكم موعد الزيارة
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:08:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"سبايس إكس" تطلق "باندورا" في مهمة علمية لدراسة كواكب خارجية
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:08:48 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: باتت الدولة تملك سيطرة كاملة على منطقة جنوب الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:08:48 Lebanon 24 Lebanon 24

اتحاد البلديات

الجيش اللبناني

جنوب لبنان

بنت جبيل

مرجعيون

الحسيني

النبطية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:58 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:56 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:54 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-06
Lebanon24
04:58 | 2026-02-06
Lebanon24
04:56 | 2026-02-06
Lebanon24
04:54 | 2026-02-06
Lebanon24
04:51 | 2026-02-06
Lebanon24
04:50 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24