20
o
بيروت
17
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
1
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
بحث
لبنان
سلام في "مهمة جنوبية" ليومين.. إليكم الجدول الكامل للزيارة
Lebanon 24
06-02-2026
|
03:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدأ رئيس الحكومة
نواف سلام
جولة تفقدية في
جنوب لبنان
تستمر يومي السبت والأحد، يستهلها في اليوم الأول من مدينة صور، حيث يعقد لقاءً في مبنى البلدية مع نواب المنطقة ورؤساء بلدياتها، قبل أن يتفقد مقر قيادة اللواء الخامس في
الجيش اللبناني
بمنطقة البياضة.
وتشمل الزيارة في يومها الأول بلدة طيرحرفا، حيث يتم اللقاء عند مثلث "طيرحرفا –
الجبين
" بسبب الدمار الشامل، ثم بلدة يارين للقاء رؤساء بلديات الضهيرة والزلوطية والبستان ومروحين في مبنى مدرسة المقاصد المتضرر.
وينتقل رئيس الحكومة إلى مدينة
بنت جبيل
عبر طريق بديلة (يارين – الحنية – زبقين – حاريص – تبنين)، ليعقد اجتماعاً في مقر اتحاد بلديات بنت
جبيل
، ويستكمل جولته بزيارة عيترون للقاء رئيس بلديتها في مقر بديل، قبل أن يختتم اليوم الأول بزيارة عين إبل ورميش.
أما اليوم الثاني، فينطلق من مثلث تل النحاس بين كفركلا وبرج الملوك، حيث يلتقي رئيس بلدية كفركلا دون دخول البلدة المدمرة. ويتوجه سلام لاحقاً إلى ثكنة
مرجعيون
ومنها إلى مبنى السراي للقاء رؤساء بلديات المنطقة، ثم يزور كفرشوبا للاجتماع برؤساء بلديات العرقوب في مقر
اتحاد البلديات
بالهبارية.
كما يتضمن برنامج اليوم الثاني زيارة مقر اتحاد بلديات الحاصباني في حاصبيا والاجتماع برؤساء البلديات، على أن تُختتم الجولة في مدينة
النبطية
عبر المشاركة في افتتاح السوق المجاني المؤقت "سوق البيدر" في ساحة الحسينية.
