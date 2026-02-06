سلام في "مهمة جنوبية" ليومين.. إليكم الجدول الكامل للزيارة

يبدأ رئيس الحكومة جولة تفقدية في تستمر يومي السبت والأحد، يستهلها في اليوم الأول من مدينة صور، حيث يعقد لقاءً في مبنى البلدية مع نواب المنطقة ورؤساء بلدياتها، قبل أن يتفقد مقر قيادة اللواء الخامس في بمنطقة البياضة.



وتشمل الزيارة في يومها الأول بلدة طيرحرفا، حيث يتم اللقاء عند مثلث "طيرحرفا – " بسبب الدمار الشامل، ثم بلدة يارين للقاء رؤساء بلديات الضهيرة والزلوطية والبستان ومروحين في مبنى مدرسة المقاصد المتضرر.

وينتقل رئيس الحكومة إلى مدينة عبر طريق بديلة (يارين – الحنية – زبقين – حاريص – تبنين)، ليعقد اجتماعاً في مقر اتحاد بلديات بنت ، ويستكمل جولته بزيارة عيترون للقاء رئيس بلديتها في مقر بديل، قبل أن يختتم اليوم الأول بزيارة عين إبل ورميش.



أما اليوم الثاني، فينطلق من مثلث تل النحاس بين كفركلا وبرج الملوك، حيث يلتقي رئيس بلدية كفركلا دون دخول البلدة المدمرة. ويتوجه سلام لاحقاً إلى ثكنة ومنها إلى مبنى السراي للقاء رؤساء بلديات المنطقة، ثم يزور كفرشوبا للاجتماع برؤساء بلديات العرقوب في مقر بالهبارية.



كما يتضمن برنامج اليوم الثاني زيارة مقر اتحاد بلديات الحاصباني في حاصبيا والاجتماع برؤساء البلديات، على أن تُختتم الجولة في مدينة عبر المشاركة في افتتاح السوق المجاني المؤقت "سوق البيدر" في ساحة الحسينية.



