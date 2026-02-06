تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

هل تُلغى شهادة "البروفيه"؟.. طرابلسي يكشف عن مقترحه لوزيرة التربية

Lebanon 24
06-02-2026 | 03:56
أكد النائب إدغار طرابلسي ضرورة اتخاذ قرار حاسم في ملف التفرغ المدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم، مشدداً على أن الملف لا يحتمل المماطلة. وأوضح طرابلسي أن القرار يجب أن يصدر سواء بشمول 1280 أستاذًا متعاقدًا أو 1600، مشيراً إلى الأثر المالي المرتبط بهذا الملف وموقف وزير المالية الذي سيبني عليه مجلس الوزراء قراره النهائي.

وفي حديثه لـ "صوت كل لبنان"، أعرب طرابلسي عن أمله في أن ينال كل صاحب حق حقه بناءً على معايير الأقدمية والكفاءة، مع مراعاة حاجة الجامعة اللبنانية والتوازن الوطني دون تأخير إضافي.

أما في الشأن التربوي، فقد كشف طرابلسي عن تأييده لإلغاء الشهادة المتوسطة (البروفيه) مع الاستعاضة عنها بالتقييم الدوري في المدارس، لافتاً إلى أنه نقل هذا المقترح إلى وزيرة التربية بانتظار القرار الرسمي الذي ستعلنه الوزارة بهذا الخصوص.



الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

التوازن الوطني

إدغار طرابلسي

مجلس الوزراء

وزير المالية

اللبنانية

طرابلسي

