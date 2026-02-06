هل تُلغى شهادة "البروفيه"؟.. طرابلسي يكشف عن مقترحه لوزيرة التربية

أكد النائب ضرورة اتخاذ قرار حاسم في ملف التفرغ المدرج على جدول أعمال جلسة اليوم، مشدداً على أن الملف لا يحتمل المماطلة. وأوضح أن القرار يجب أن يصدر سواء بشمول 1280 أستاذًا متعاقدًا أو 1600، مشيراً إلى الأثر المالي المرتبط بهذا الملف وموقف الذي سيبني عليه مجلس الوزراء قراره النهائي.



وفي حديثه لـ "صوت كل "، أعرب طرابلسي عن أمله في أن ينال كل صاحب حق حقه بناءً على معايير الأقدمية والكفاءة، مع مراعاة حاجة والتوازن الوطني دون تأخير إضافي.



أما في الشأن ، فقد كشف طرابلسي عن تأييده لإلغاء الشهادة المتوسطة (البروفيه) مع الاستعاضة عنها بالتقييم الدوري في المدارس، لافتاً إلى أنه نقل هذا المقترح إلى وزيرة التربية بانتظار القرار الرسمي الذي ستعلنه الوزارة بهذا الخصوص.









