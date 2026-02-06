ترقّب لنتائج إجتماع سلطنة عمان... "حزب الله" قد يخوض حربه الأخيرة

تتّجة الأنظار إلى المُحادثات التي تستضيفها اليوم سلطة عمان بين الولايات المتّحدة الأميركيّة وإيران، للتهدئة والتوصّل إلى اتّفاق، يُبعد عن المنطقة خطر إندلاع حرب كبيرة، تُشارك فيها إلى جانب ، إسر...