قوة من الجيش واليونيفيل تتفقد مركزاً عند حدود عيتا الشعب

توجّهت قوة من الجيش و"اليونيفيل" إلى مركز الحدب عند حدود الغربية، لاستكشاف إمكان إعادة الانتشار فيه، بعدما كان العدو يمنع الجيش من التمركز في المركز منذ تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

