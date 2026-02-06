خطوة إيجابية للعاملين في تلفزيون لبنان

رحبت نقابة مستخدمي التلفزيون في "بقرار مجلس إدارة تلفزيون لبنان إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين"، معتبرة أنها "خطوة إيجابية تعزز العدالة الاجتماعية وتحسّن الأوضاع المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".وثمنت النقابة، في بيان، "جهود المحامي د. ورئيس وكل من ساهم في إنجاز القرار"، معربة عن أملها في "استكماله بخطوات إضافية تراعي تطور كلفة المعيشة وتحفظ الحقوق المكتسبة".وشددت على "أهمية الحوار والتعاون بين الإدارة والموظفين لتحقيق حلول عادلة تصب في مصلحة المؤسسة والعاملين".