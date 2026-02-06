تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

رسامني تفقد أوضاع الصيادين في الأوزاعي وشدد على معالجة التحديات البيئية

Lebanon 24
06-02-2026 | 10:01
رسامني تفقد أوضاع الصيادين في الأوزاعي وشدد على معالجة التحديات البيئية
رسامني تفقد أوضاع الصيادين في الأوزاعي وشدد على معالجة التحديات البيئية photos 0
زار وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مرفأ الصيادين في الأوزاعي، حيث كان في استقباله رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام ورئيس بلدية برج البراجنة المهندس مصطفى حرب ورئيس تعاونية  صيادي الأسماك في الأوزاعي طلعت حرب وحشد من صيادي المرفأ.

واطلع رسامني على الواقع العام للمرفأ وأوضاع الصيادين، واستمع إلى شرح مفصل حول التحديات البيئية التي يواجهها الميناء، ولا سيما مشكلة مياه الصرف الصحي وسبل معالجتها لما لها من انعكاسات مباشرة على البيئة البحرية ومعيشة الصيادين.

كما عاين الأعمال الجارية في المرفأ، مؤكدا "أهمية هذه الأشغال وضرورة الاستمرار بها بما يساهم في تحسين الوضع القائم، وتطوير البنية التحتية للمرفأ، وتسهيل شؤون الصيادين وتعزيز استمرارية عملهم في ظروف لائقة وآمنة".
اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية

اتحاد بلديات الضاحية

برج البراجنة

المهندس محمد

فايز رسامني

محمد درغام

رئيس اتحاد

الأوزاعي

