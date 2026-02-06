قبل قليل.. هذا ما فعله الجيش الاسرائيلي جنوباً!

أطلق الجيش الاسرائيلي قرابة الرابعة الا ثلث من عصر اليوم قذيفة مدفعية باتجاه اطراف بلدة يارون في سبقها اطلاق عدد من الرشقات الرشاشة. (الوكالة الوطنية)

